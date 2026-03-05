У блозі Tudum, що присвячений проєктам Netflix, якраз опублікували список фільмів, які зараз найчастіше дивляться українці. Серед них є вітчизняні та закордонні новинки, які точно варті вашої уваги.

Які нові фільми подивитись на Netflix?

"Покинь, якщо кохаєш"

Рейтинг IMDb: 6.5

Це екранізація однойменного роману Коллін Гувер, яка у 2024 році заполонила кінотеатри. Головна героїня Лілі Блум роками була свідком домашнього насильства з боку батька. У дорослому віці дівчина переїжджає до Бостона, щоб розпочати нове життя та реалізувати власну мрію – відкрити квітковий магазин. Там Лілі знайомиться з харизматичним Райлі, однак з часом помічає в ньому риси, які нагадують її батька.

"Покинь, якщо кохаєш": дивіться онлайн трейлер фільму

"Випробувальний термін"

Рейтинг IMDb: 5.6

Батько Поліни – бізнесмен, тож вона звикла, що в житті немає жодних турбот. Однак обставини складаються так, що дівчина змушена почати працювати. Так Поліна опиняється на випробувальному терміні у рекламній агенції, де їй доводиться боротися за вакантну посаду з запеклим конкурентом.

"Випробувальний термін": дивіться онлайн трейлер фільму

"Корпорат"

Рейтинг IMDb: 4.2

Ще один український фільм зараз в топі на Netflix. Це адаптація румунської кінокартини "Тімбілдінг", де головні герої – працівники торговельної компанії. Несподівано для всіх керівництво заявляє, що відбудеться скорочення, спричинене кризовим періодом у житті фірми. Щоб вирішити, хто саме залишиться працювати, команда вирушає на тімбілдінг у Карпати. Однак ця поїздка перетворюється у справжню гру на виживання.

"Корпорат": дивіться онлайн трейлер фільму

"Проти полум'я"

Рейтинг IMDb: 5.7

Завершуємо добірку іспанським трилером, який вже другий тиждень поспіль тримається серед найпопулярніших в Україні. Головна героїня – жінка Мара, яка втратила чоловіка. Тепер разом із родиною вона вирушає до сімейної хатини, але й там на неї чекають випробування – лісова пожежа та зникнення доньки.

"Проти полум'я": дивіться онлайн трейлер фільму

Що подивитися на Netflix з дітьми?

Серед найпопулярніших фільмів є й анімації, які сподобаються всій сім'ї. Зокрема, у лідерах вже 5 тижнів поспіль тримається мультфільм "Нікчемний Я 4", а також до рейтингу повернулися "Секрети домашніх тварин 2".