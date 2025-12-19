Какой фильм самый популярный и полный рейтинг – рассказываем далее на 24 Канале со ссылкой на Netflix.

Тоже интересно 10 самых популярных сериалов Netflix в Украине: какой смотрят чаще всего

Какие фильмы сейчас популярны в Украине?

"Ножи наголо: Проснись, покойник"

Лидером в рейтинге является новая криминальная драма с Даниэлем Крейгом, который возвращается к роли Бенуа Бланка. Теперь самому выдающемуся в мире детективу приходится распутывать дьявольскую загадку, а среди подозреваемых – полная церковь.

"Ножи наголо: Проснись, покойник": смотрите онлайн трейлер фильма

Герої улюблених фільмів вчать не здаватись та йти до своєї мети, попри все. Вони мотивують випробувати свої сили та досягати бажаного. Відчути перемогу на смак можна також завдяки ліцензійному онлайн-казино Slots City. Тут зручний функціонал, широкий вибір ігор та лояльна система бонусів.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри Ліцензія на продовження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 16 лютого 2021 року, видана ТОВ "ГЕЙМДЕВ" на підставі Рішення КРАІЛ від 10 лютого 2021 року №47. Акція "Новорічний батл" діє з 1 грудня 2025 по 25 січня 2026 року.

"Антарктида"

Документальный фильм Антона Птушкина, который уже покорил не только украинский, но и мировой прокат, теперь доступен к просмотру на Netflix. Документалист и блогера направился на материк на украинском ледоколе "Ноосфера" к исследовательской станции "Академик Вернадский". В этом фильме Птушкин показал быт и работу наших исследователей в Антарктиде.

"Антарктида": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мой тайный Санта"

Этот фильм идеально подойдет для тех, кто в поисках новогоднего настроения. По сюжету этой романтической комедии, одинокой матери нужна работа, а горнолыжному курорту – Санта. Растопит ли одетая в костюм Тейлор сердце очаровательного директора отеля?

"Мой тайный Санта": смотрите онлайн трейлер фильма

Также украинцы сейчас смотрят:

"Джей Келли";

"Тролль 2";

"Праздничное ограбление";

"Поезд в 31 декабря" (украинский фильм);

"Трудности с шампанским";

"Лоракс";

"Семейка Крудс: Новая эра".

На Netflix вышел новый украинский фильм

Теперь на стриминговой платформе можно посмотреть комедию "Родительские сборы", премьера которой в кинотеатрах состоялась осенью этого года. Главные роли в этой ленте сыграли любимые украинские актеры – Анастасия Цимбалару, Антонина Хижняк, Андрей Исаенко и многие другие, в частности звезда фильма "Ты – космос" Владимир Кравчук. Все эти звезды в одном фильмы показали, как родители готовы бороться за победу своего ребенка на школьных выборах. Эта история точно откликнется каждому.