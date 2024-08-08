Американская писательница Колин Гувер в 2016 году выпустила настоящий литературный хит. Ее книга о проблемных отношениях заняла первое место в списке бестселлеров New York Times и получила награду Goodreads Choice Award. В 2022 году произведение получило вторую волну популярности, потому что завирусился в тиктоке, пишет Кино 24.

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Колин Гувер при создании книги использовала непростую историю брака своих родителей. В произведении она описывает проблему насилия в семье.

Сюжет фильма довольно близок к тому, что описывается в книге. Лили Блум, роль которой исполняет Блейк Лайвли, после травматического детства начинает новую жизнь в Бостоне. Она решается на собственный цветочный бизнес.

Случайно Лили знакомится с привлекательным нейрохирургом Райлом Кинкейдом. Их отношения в начале наполнены страстью и любовью, но чем дальше, тем больше Лили замечает сходство между их отношениями и отношениями родителей.

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Главную роль сыграла Блейк Лайвли. Она стала не только актрисой, но и продюсером фильма.

Я видела витрину с ее книгами – Коллин Гувер, Коллин Гувер, Коллин Гувер. Ее имя было повсюду. Она разговаривает с аудиторией – ее голос резонирует с людьми. Истории, которые она рассказывает, и то, как она их рассказывает, восхищают многих людей,

– рассказала звезда.

Также роли сыграли Джастин Бальдони, Брендон Скленар, Дженни Слейт, Хасан Минхай.

Что говорят критики

IMDb – 7.1/10

Rotten Tomatoes – 58/100

Metacritic – 52/100

Пока фильм получает выше среднего и средние оценки. Критики пишут, что лента должна была бы повторить успех "Пятидесяти оттенков серого". Она имеет заезженный сюжет, но в том, как он разворачивается, есть много деталей, глубины и запутанности. Ее описывают как классическую, но не слишком сложную романтическую мелодраму. Также фильм называют историей любви, но она "о том, как научиться любить себя".

Жизненные уроки, которые здесь излагаются о самопринятии, любви к себе и самоценности, возможно, немного банальны, а некоторые темные элементы могли бы позволить себе немного больше темноты, но "Покинь, если любишь" ведет за собой сначала сердце, а потом все остальное. Это фильм огромных, иногда чрезвычайно неуловимых эмоций, но он действительно имеет сильное влияние, – говорится в рецензии The Guardian.

Эксперты также отмечают талант Блейк Лайвли и ее умение передать химию с двумя мужчинами. В то же время ее игра не столь удачна, как в некоторых других проектах.