Американська письменниця Колін Гувер у 2016 році випустила справжній літературний хіт. Її книжка про проблемні стосунки посіла перше місце у списку бестселерів New York Times та здобула нагороду Goodreads Choice Award. У 2022 році твір отримав другу хвилю популярності, бо завірусився у тіктоці, пише Кіно 24.

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Колін Гувер під час створення книжки використовувала непросту історію шлюбу своїх батьків. У творі вона описує проблему насильства в сім'ї.

Сюжет фільму доволі близький до того, що описується в книжці. Лілі Блум, роль якої виконує Блейк Лайвлі, після травматичного дитинства починає нове життя у Бостоні. Вона наважується на власний квітковий бізнес.

Випадково Лілі знайомиться з привабливим нейрохірургом Райлом Кінкейдом. Їхні стосунки на початку наповнені пристрастю й коханням, але чим далі, тим більше Лілі помічає схожість між їхніми відносинами та відносинами батьків.

"Покинь, якщо кохаєш": дивіться трейлер онлайн

Головну роль зіграла Блейк Лайвлі. Вона стала не лише акторкою, але й продюсеркою фільму.

Я бачила вітрину з її книжками – Коллін Гувер, Коллін Гувер, Коллін Гувер. Її ім'я було всюди. Вона розмовляє з аудиторією – її голос резонує з людьми. Історії, які вона розповідає, і те, як вона їх розповідає, захоплюють багато людей,

– розповіла зірка.

Також ролі зіграли Джастін Бальдоні, Брендон Скленар, Дженні Слейт, Хасан Мінхай.

Що кажуть критики

IMDb – 7.1/10

Rotten Tomatoes – 58/100

Metacritic – 52/100

Поки що фільм отримує вищі середнього та середні оцінки. Критики пишуть, що стрічка мала б повторити успіх "П'ятдесяти відтінків сірого". Вона має заїжджений сюжет, але у тому, як він розгортається, є багато деталей, глибини і заплутаності. Її описують як класичну, але не надто складну романтичну мелодраму. Також фільм називають історією кохання, але вона "про те, як навчитися любити себе".

Життєві уроки, які тут викладаються про самоприйняття, любов до себе і самоцінність, можливо, трохи банальні, а деякі темні елементи могли б дозволити собі трохи більше темряви, але "Покинь, якщо кохаєш" веде за собою спочатку серце, а потім все інше. Це фільм величезних, іноді надзвичайно невловимих емоцій, але він справді має сильний вплив, – мовиться в рецензії The Guardian.

Експерти також відзначають талант Блейк Лайвлі та її вміння передати хімію з двома чоловіками. Водночас її гра не настільки вдала, як в деяких інших проєктах.