Премьера ленты состоялась 6 ноября, но о ней до сих пор рассказывают в сети. Подробнее о фильме, который разрывает тикток, пишет 24 Канал.

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В тикток по хэштегу meetmenextchristmas уже более 1300 видео.

Что известно о фильме "Встретимся в следующее Рождество"

Режиссер Расти Кандифф собрал звездный актерский состав, в который вошли Кристина Милиан, Девейл Эллис, Кофи Сирибо и другие известные актеры.

Главная героиня фильма Лейла отправляется в увлекательное приключение по Нью-Йорку в поисках билета на рождественский концерт популярной вокальной группы Pentatonix, где стремится снова встретить мужчину своей мечты.

Трейлер к фильму "Встретимся в следующее Рождество": смотрите видео онлайн

Основные съемки этого фильма проходили в Торонто.

Несмотря на романтический сюжет и праздничную атмосферу, лента получила достаточно среднюю оценку – 5.6/10 на IMDb.