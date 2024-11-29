Прем'єра стрічки відбулася 6 листопада, але про неї досі розповідають в мережі. Детальніше про фільм, який розриває тікток, пише 24 Канал.

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У тікток за хештегом meetmenextchristmas вже понад 1300 відео.

Що відомо про фільм "Зустріньмося наступного Різдва"

Режисер Расті Кандіфф зібрав зірковий акторський склад, до якого увійшли Крістіна Міліан, Девейл Елліс, Кофі Сірібо та інші відомі актори.

Головна героїня фільму Лейла вирушає в захопливу пригоду Нью-Йорком у пошуках квитка на різдвяний концерт популярного вокального гурту Pentatonix, де прагне знову зустріти чоловіка своєї мрії.

Трейлер до фільму "Зустріньмося наступного Різдва": дивіться відео онлайн

Основні зйомки цього фільму проходили в Торонто.

Попри романтичний сюжет та святкову атмосферу, стрічка отримала досить середню оцінку – 5.6/10 на IMDb.