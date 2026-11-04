Человек из лозы стал сенсацией TikTok: почему весь интернет обсуждает новый фильм "Wicker"

История о необычной любви одинокой крестьянки и идеального мужчины, созданного из лозы, мгновенно вышла за пределы кинозалов и покорила алгоритмы социальных сетей. 24 Канал объясняет, почему так произошло.

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Как фильм "Wicker" стал вирусным в TikTok: неожиданный краш соцсетей

По информации The Washington Post, волна ажиотажа поднялась после выхода официального трейлера, где героиня Оливии Колман предстает в состоянии абсолютного блаженства под характерный громкий скрип лозы. Пользователи соцсетей мгновенно превратили этот эпизод в бесчисленное количество вирусных видео и шуток.

Фильм "Wicker" / Фото: The Guardian

Платформа Letterboxd взорвалась остроумными альтернативными названиями для картины: от "Джон Викер" и "Форма лозы" до "Пятьдесят оттенков сена".

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Сами исполнители главных ролей воспринимают такое безумное внимание зрителей с юмором и теплотой. Во время общения с прессой Александр Скарсгард в шутку отметил, что зрители платят немалые деньги, чтобы наконец увидеть его в таком смелом образе.

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Оливия Колман искренне восхитилась мастерством коллеги, отметив, что немногие артисты способны передать столько искренности и эмоций, находясь в столь жестких физических ограничениях образа.

Для Скарсгарда эта роль стала редким отходом от привычного амплуа опасных альфа-самцов и внутренне сломленных персонажей. Актер признался, что сыграть абсолютно чистого, кроткого и искреннего персонажа без темной двойственности оказалось для него настоящим и несколько пугающим вызовом.

Интересные подробности со съемок: как оживал плетеный человек

Над созданием образа плетеного человека работали мастера легендарной новозеландской студии, известной по трилогии "Властелин колец". Создатели разработали специальный костюм, покрывающий все тело, маску, которую приклеивали прямо к лицу актера, накладные губы, ресницы и волосы из легковоспламеняющегося льна.

Фильм "Wicker" / Фото: The Guardian

Как рассказали постановщики, во время разработки образа велись серьезные дискуссии по поводу каждой детали. В частности, команда долго обсуждала, стоит ли делать персонажу плетеные соски, и в конце концов решила оставить эту пикантную черту.

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О чем на самом деле фильм: сатира на брак и патриархат

Несмотря на множество откровенных шуток и забавных ситуаций, сюжет картины несет глубокий социальный подтекст. События разворачиваются в вымышленном средневековом поселке с дикими патриархальными обычаями, где мужчины надевают металлические ошейники на своих жен.

Главная героиня – рыбачка – постоянно подвергается насмешкам со стороны односельчан из-за запаха рыбы и отсутствия привлекательности. Устав от унижений, она заказывает у местного мастера мужа из лозы, который оказывается невероятно внимательным, нежным и преданным спутником.

Фильм "Wicker" / Фото: The Guardian

Увидев неподдельное счастье пары, жители деревни осознают собственную эмоциональную пустоту и начинают преследовать чужака. Авторы мастерски поднимают вопросы тирании суспильного конформизма, страха перед иным и свободы выбора женщины, ищущей гармоничных отношений.