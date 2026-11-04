Чоловік із лози став мрією TikTok: чому весь інтернет обговорює новий фільм "Wicker"

Історія про незвичне кохання самотньої селянки та створеного з лози ідеального чоловіка миттєво вийшла за межі кінозалів і захопила алгоритми соціальних мереж. 24 Канал чому так сталося.

Adv

популярні відео

Як фільм Wicker став вірусним у TikTok: несподіваний краш соцмереж

За інформацією The Washington Post, хвиля ажіотажу піднялася після релізу офіційного трейлера, де героїня Олівії Колман постає у стані абсолютного блаженства під характерний гучний скрип лози. Користувачі соцмереж миттєво перетворили цей епізод на незліченну кількість вірусних відео та жартів.

Фільм "Wicker" / Фото: The Guardian

Платформа Letterboxd вибухнула дотепними альтернативними назвами для стрічки: від "Джон Вікер" і "Форма лози" до "П'ятдесят відтінків сіна".

Реакція акторів: як зірки сприйняли інтернет-меми

Самі виконавці головних ролей сприймають таку шалену увагу глядачів із гумором і теплотою. Під час спілкування з пресою Александр Скарсгард жартома зазначив, що глядачі платять чималі гроші, щоб нарешті побачити його в такому сміливому образі.

Реклама

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Олівія Колман щиро захопилася майстерністю колеги, зазначивши, що небагато артистів здатні передати стільки щирості та емоцій, перебуваючи в настільки жорстких фізичних обмеженнях образу.

Для Скарсгарда ця роль стала рідкісним відходом від звичного амплуа небезпечних альфа-самців і внутрішньо надламаних персонажів. Актор зізнався, що зіграти абсолютно чистого, лагідного та щирого персонажа без темного двійництва виявилося для нього справжнім і дещо лячним викликом.

Цікаві подробиці зі зйомок: як оживав плетений чоловік

Над створенням образу плетененого чоловіка працювали майстри легендарної новозеландської студії, відомої за трилогією "Володар перснів". Творці розробили спеціальний костюм на все тіло, маску, яку приклеювали прямо до обличчя актора, накладні губи, вії та волосся з легкозаймистого льону.

Фільм "Wicker" / Фото: The Guardian

Як розповіли постановники, під час розробки образу тривали серйозні дискусії щодо кожної деталі. Зокрема, команда довго обговорювала, чи варто робити персонажу плетені соски, і зрештою вирішила залишити цю пікантну рису.

Реклама

Про що насправді стрічка: сатира на шлюб і патріархат

Попри безліч відвертих жартів і кумедних ситуацій, сюжет картини несе глибокий соціальний підтекст. Події розгортаються у вигаданому середньовічному селищі з дикуватими патріархальними звичаями, де чоловіки одягають металеві нашийники на своїх дружин.

Головна героїня-рибалка зазнає постійних глузувань від односельців через запах риби та відсутність привабливості. Втомившись від принижень, вона замовляє у місцевого майстра чоловіка з лози, який виявляється неймовірно уважним, ніжним і відданим супутником.

Фільм "Wicker" / Фото: The Guardian

Побачивши непідробне щастя пари, жителі села усвідомлюють власну емоційну порожнечу і починають цькувати чужинця. Автори майстерно піднімають питання тиранії суспільного конформізму, страху перед іншим і свободи вибору жінки, яка шукає гармонійних стосунків.