Документальная лента "Земля голубая, будто апельсин" от режиссера Ирины Цилык продолжает покорять мир. Фильм отметили престижной премией Международной ассоциации документалистов.

Согласно официальным данным, награду фильм получил в номинации "Лучшая операторская работа". Об этом представители Международной ассоциации документалистов объявили на сайте.

Узнавайте больше о фильме Эта история может вдохновлять, – Ирина Цилык о съемках и успехе "Земля голубая, будто апельсин"

Известно, что это уже 20 награда, которую получают создатели "Земля голубая, будто апельсин". Сейчас украинская лента о Донбассе заинтересовала и Киноакадемию, поэтому фильм может побороться за Оскар в 2021 году.

"Следующий шаг – Оскар! "Земля голубая, будто апельсин" – среди документальных фильмов, которые прошли отбор на рассмотрение премии в категории "Лучший документальный полнометражный фильм". С нетерпением ждем следующие этапы отбора!" – отметили авторы ленты в фейсбуке.

"Земля голубая, будто апельсин": коротко о фильме

Документальная лента "Земля голубая, будто апельсин" стала дебютной полнометражной работой Ирины Цилык. Презентовали фильм на фестивале Sundance, где украинский проект получил престижную награду. В украинский прокат лента вышла в ноябре 2020 года, затем все киноманы могли посмотреть одну из самых ожидаемых отечественных премьер в кинотеатрах.

Фильм рассказал об украинской семье, которая живет в прифронтовой Красногоровке. 36-летняя Анна сама воспитывает 4 детей и уделяет их воспитанию много времени. Так, родственники имеют общее занятие – они создают собственные ролики о жизни во время войны и не теряют жизнерадостности даже в сложные периоды.

"Земля голубая, будто апельсин": смотрите трейлер