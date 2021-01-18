Не только "Сандэнс": фильм "Земля голубая, будто апельсин" завоевал престижную кинопремию
Документальная лента "Земля голубая, будто апельсин" от режиссера Ирины Цилык продолжает покорять мир. Фильм отметили престижной премией Международной ассоциации документалистов.
Согласно официальным данным, награду фильм получил в номинации "Лучшая операторская работа". Об этом представители Международной ассоциации документалистов объявили на сайте.
Узнавайте больше о фильме Эта история может вдохновлять, – Ирина Цилык о съемках и успехе "Земля голубая, будто апельсин"
Известно, что это уже 20 награда, которую получают создатели "Земля голубая, будто апельсин". Сейчас украинская лента о Донбассе заинтересовала и Киноакадемию, поэтому фильм может побороться за Оскар в 2021 году.
"Следующий шаг – Оскар! "Земля голубая, будто апельсин" – среди документальных фильмов, которые прошли отбор на рассмотрение премии в категории "Лучший документальный полнометражный фильм". С нетерпением ждем следующие этапы отбора!" – отметили авторы ленты в фейсбуке.
"Земля голубая, будто апельсин": коротко о фильме
Документальная лента "Земля голубая, будто апельсин" стала дебютной полнометражной работой Ирины Цилык. Презентовали фильм на фестивале Sundance, где украинский проект получил престижную награду. В украинский прокат лента вышла в ноябре 2020 года, затем все киноманы могли посмотреть одну из самых ожидаемых отечественных премьер в кинотеатрах.
Фильм рассказал об украинской семье, которая живет в прифронтовой Красногоровке. 36-летняя Анна сама воспитывает 4 детей и уделяет их воспитанию много времени. Так, родственники имеют общее занятие – они создают собственные ролики о жизни во время войны и не теряют жизнерадостности даже в сложные периоды.
"Земля голубая, будто апельсин": смотрите трейлер
Источник: Kino 24
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