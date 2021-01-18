Не тільки "Санденс": фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" виборов престижну кінонагороду
Документальна стрічка "Земля блакитна, ніби апельсин" від режисерки Ірини Цілик продовжує підкорювати світ. Фільм відзначили престижною премією Міжнародної асоціації документалістів.
Згідно з офіційними даними, нагороду фільм отримав у номінації "Найкраща операторська робота". Про це представники Міжнародної асоціації документалістів оголосили на сайті.
Дізнавайтесь більше про фільм Ця історія може надихати, – Ірина Цілик про зйомки та успіх "Земля блакитна, ніби апельсин"
Відомо, що це вже 20 нагорода, яку отримують творці "Земля блакитна, ніби апельсин". Наразі українська стрічка про Донбас зацікавила і Кіноакадемію, тому фільм може поборотись за Оскар у 2021 році.
"Наступний крок – Оскар! "Земля блакитна, ніби апельсин" – серед документальних фільмів, які пройшли відбір на розгляд премії в категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм". З нетерпінням чекаємо на наступні етапи відбору!" – зазначили автори стрічки у фейсбуці.
"Земля блакитна, ніби апельсин": коротко про фільм
Документальна стрічка "Земля блакитна, ніби апельсин" стала дебютною повнометражною роботою Ірини Цілик. Презентували фільм на фестивалі Sundance, де український проєкт отримав престижну нагороду. В український прокат стрічка вийшла у листопаді 2020 року, відтак всі кіномани могли переглянути одну з найочікуваніших вітчизняних прем'єр у кінотеатрах.
Фільм розповів про українську сім'ю, яка живе у прифронтовій Красногорівці. 36-річна Ганна сама виховує 4 дітей та приділяє їхньому вихованню багато часу. Так, родичі мають спільне заняття – вони створюють власні ролики про життя під час війни та не втрачають життєрадісності навіть у складні періоди.
"Земля блакитна, ніби апельсин": дивіться трейлер
Джерело: Kino 24
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