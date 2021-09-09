Фильм "Золушка" стал самым популярным мюзиклом на сервисе Amazon в 2021 году

Знаменитая кинолента "Золушка" всего за неделю после премьеры смогла добиться потрясающих результатов – ее посмотрели более одного миллиона зрителей. Мюзикл превзошел успех прошлогоднего "Гамильтона" от Disney+.

Мюзикл "Золушка" с Камилой Кабейо в главной роли дебютировал на сервисе Amazon 3 сентября и с тех пор покорил миллион зрителей. Положительный отпечаток на этом оставил четырехдневный уикенд в США, посвященный Дню труда (6 сентября). В частности фильм транслировали в 240 странах.

Интересно Что показали в трейлере новой "Золушки" с гендерно-нейтральной крестной феей Билли Портером

"Золушка показала сильные результаты как самый популярный мюзикл 2021 года, уступив только диснеевскому "Гамильтону" в 2020 году", – заявили представители аналитических данных Screen Engine.

Другие данные Samba TV утверждают, что ленту могли посмотреть на самом деле 3 миллиона зрителей.

Что известно о фильме "Золушка"

Еще до премьеры лента вызвала оживленное обсуждение в сети из-за актерского состава и в целом идеи фильма. Главной героиней стала кубино-американская певица Камила Кабейо, а ее возлюбленным "принцем" – Николас Голицын. Гендерно-нейтральной феей-крестной выступил Билли Портер. В фильме также сыграла Идина Мензел (мачеха Золушки), Пирс Броснан (отец принца), Линдон Огборн (отец Золушки) и другие.

Согласно сюжету сказки, на основе которой снят фильм, режиссер Кэй Кэннон продемонстрировал чувственную историю любви, как бедная сирота нашла свою любовь в большом замке.

"Золушка" 2021: смотрите трейлер онлайн