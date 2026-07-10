Не снималась уже более 15 лет: в каких фильмах можно увидеть Джессику Симпсон

Джессика Симпсон – американская певица, актриса, телеведущая и дизайнер. В свое время она снималась в полнометражных фильмах, играя как главные роли, так и роли второго плана.

Сегодня, 10 июля, знаменитость отмечает день рождения. По этому случаю 24 Канал расскажет о некоторых фильмах с участием Джессики Симпсон.

"Придурки из Хаззарда", 2005

Рейтинг IMDb: 5,2

Двоюродные братья – Бо и Люк, которые далеко не отличаются умом, занимаются доставкой нелегального алкоголя. Они постоянно конфликтуют с продажным местным политиком и глуповатым шерифом. Братья узнают, что окружные чиновники намерены незаконно конфисковать ферму дяди Джесса.

"Придурки из Хаззарда": смотрите онлайн трейлер фильма

"Кинозвезда в погонах", 2008

Рейтинг IMDb: 4,3

Избалованная голливудская звезда Меган Валентайн теряет свое состояние из-за финансового скандала и измены. Чтобы доказать свою зрелость ради новой роли, она опрометчиво записывается в морскую пехоту. Ее гламурная жизнь превращается в жестокую армейскую подготовку.

"Кинозвезда в погонах": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мастер перевоплощений", 2002

Рейтинг IMDb 3,4

Пистакио Дизгизи работает официантом в итальянском ресторане своего отца Фабрицио. Хотя он и не догадывается об этом, его семья происходит из древнего рода сверхсекретных агентов, известных как "Мастера перевоплощения". Они обладают сверхъестественным даром, позволяющим им мгновенно менять внешность и мимику.

"Мастер перевоплощения": смотрите онлайн трейлер фильма

Также Симпсона можно увидеть в фильме "Секс-гуру", а также в ситкоме "Шоу 70-х" и драме "Зона сумерек".

Кроме того, на днях отпраздновал день рождения популярный американский актер Том Хэнкс. За две картины знаменитость получил два "Оскара" подряд.