Сьогодні, 10 липня, знаменитість святкує день народження. З цієї нагоди 24 Канал розповість про деякі фільми за участі Джессіки Сімпсон.

"Придурки з Хаззарду", 2005

Рейтинг IMDb: 5,2

Двоюрідні брати – Бо та Люк, які далеко не виблискують розумом, займаються доставкою нелегального алкоголю. Вони постійно конфліктують із продажним місцевим політиком і дурненьким шерифом. Брати дізнаються, що окружні чиновники мають намір незаконно конфіскувати ферму дядька Джесса.

"Придурки з Хаззарду": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кінозірка в погонах", 2008

Рейтинг IMDb: 4,3

Розпещена голлівудська зірка Меган Валентайн втрачає свої статки через фінансовий скандал та зраду. Щоб довести свою зрілість заради нової ролі, вона необачно записується до лав морської піхоти. Її гламурне життя перетворюється на жорстокий армійський вишкіл.

"Кінозірка в погонах": дивіться онлайн трейлер фільму

"Майстер-перевтілення", 2002

Рейтинг IMDb: 3,4

Пістакіо Дізгізі працює офіціантом в італійському ресторані свого батька Фабріціо. Хоча він і не здогадується про це, його родина походить з довгого родоводу надсекретних агентів, відомих як "Майстри перевтілення". Вони мають надприродний дар, який дозволяє їм миттєво змінювати зовнішність і міміку.

"Майстер-перевтілення": дивіться онлайн трейлер фільму

Також Сімпсон можна побачити у фільмі "Секс-гуру", а також у ситкомі "Шоу 70-х" і драмі "Зона сутінків".

Крім того, днями відсвяткував день народження популярний американський актор Том Генкс. За дві стрічки знаменитість отримав два Оскари підряд.