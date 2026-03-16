В списке есть украинская лента: фильмография Шона Пенна, который получил третий Оскар
- Шон Пенн посетил Украину с неанонсированным визитом, пропустив церемонию Оскара, где выиграл награду за лучшую мужскую роль второго плана.
- Фильмография актера включает: "Война глазами животных", "Мертвец идет", "Таинственная река", "Игра" и другие ленты, где он сыграл ключевые роли.
Шон Пенн сейчас находится в Украине с неанонсированным визитом. Он пропустил церемонию Оскара, где выиграл престижную награду за лучшую мужскую роль второго плана в ленте "Одна битва за другой".
Поэтому 24 Канал решил вспомнить, какие фильмы с участием голливудского актера достойны внимания.
Фильмография Шона Пенна
"Война глазами животных", 2025
Рейтинг IMDb: 7,6
В ленте Шон Пенн воплотил роль американского продюсера. Его гонорар составлял всего 1 доллар.
"Война глазами животных" – это игровой киноальманах, который состоит из семи новелл. Все они основаны на реальных историях. Героями этих новелл стали животные, которые страдают от войны, которую ведут российские оккупанты.
"Война глазами животных": смотрите онлайн трейлер фильма
"Мертвец идет", 1995
Рейтинг IMDb: 7,5
Это криминальная драма, в основе которой – отношения между мужчиной и женщиной, которого приговорили к смертной казни. Он много общается духовной наставницей, а их коммуникация превращается в дружбу. Мужчина признается, что не совершал преступления, поэтому монахиня идет на все, чтобы доказать его невиновность.
"Мертвец идет": смотрите онлайн трейлер фильма
"Таинственная река", 2003
Рейтинг IMDb: 7,9
Сюжет разворачивается вокруг трех друзей – Джимми, Дэйва и Шона. Их жизни изменились еще в детском возрасте, когда во время игры на улице незнакомцы похитили одного из юношей и совершили над ним сексуальное насилие. Парню удалось убежать, однако он больше никогда не был таким, как раньше.
Уже во взрослом возрасте судьба снова сводит друзей вместе. 19-летнюю дочь Джимми убивают, детектив Шон ведет расследование. Главный подозреваемый – Дэйв, который сам был жертвой преступников.
"Таинственная река": смотрите онлайн трейлер фильма
"Игра", 1997
Рейтинг IMDb: 7,7
В центре истории – состоятельный банкир, который ведет успешную, но одинокую жизнь. На день рождения его брат дарит ему необычный подарок – участие в загадочной "игре", которая якобы может изменить жизнь.
Вскоре вокруг главного героя начинают происходить странные и опасные события. Он не может понять, что является частью игры, а что – реальной угрозой.
"Игра": смотрите онлайн трейлер фильма
В каких еще фильмах и сериалах снимался Шон Пенн?
- "Харви Милк" – за этот фильм актер получил своего второго Оскара;
- "Я – Сэм";
- "Охотники на гангстеров";
- "Газлайт";
- "День флага" и многие другие.