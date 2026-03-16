Тому 24 Канал вирішив пригадати, які фільми за участю голлівудського актора варті уваги.

Фільмографія Шона Пенна

"Війна очима тварин", 2025

Рейтинг IMDb: 7,6

У стрічці Шон Пенн втілив роль американського продюсера. Його гонорар становив всього 1 долар.

"Війна очима тварин" – це ігровий кіноальманах, який складається з семи новел. Усі вони засновані на реальних історіях. Героями цих новел стали тварини, які страждають від війни, яку провадять російські окупанти.

"Мрець іде", 1995

Рейтинг IMDb: 7,5

Це кримінальна драма, в основі якої – відносини між чоловіком і жінкою, якого засудили до страти. Він багато спілкується духовною наставницею, а їхня комунікація перетворюється на дружбу. Чоловік зізнається, що не вчиняв злочину, тому черниця йде на все, щоб довести його невинність.

"Таємнича річка", 2003

Рейтинг IMDb: 7,9

Сюжет розгортається довкола трьох друзів – Джиммі, Дейва і Шона. Їхні життя змінились ще у дитячому віці, коли під час гри на вулиці незнайомці викрали одного з юнаків і здійснили над ним сексуальне насильство. Хлопцю вдалось втекти, однак він більше ніколи не був таким, як раніше.

Вже у дорослому віці доля знову зводить друзів разом. 19-річну доньку Джиммі вбивають, детектив Шон веде розслідування. Головний підозрюваний – Дейв, який сам був жертвою злочинців.

"Гра", 1997

Рейтинг IMDb: 7,7

У центрі історії – заможний банкір, який веде успішний, але самотнє життя. На день народження його брат дарує йому незвичайний подарунок – участь у загадковій "грі", яка нібито може змінити життя.

Незабаром навколо головного героя починають відбуватись дивні та небезпечні події. Він не може зрозуміти, що є частиною гри, а що – реальною загрозою.

