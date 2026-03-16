Цього року Джиммі Кіммел не був головним ведучим церемонії, а другий рік підряд ця роль дісталась Конану О'Браєну. Однак Джиммі це не стало на заваді, щоб вкотре продемонструвати свій тонкий і навіть прямолінійний гумор, передає видання Variety.

Ведучий мав свою відведену роль у врученні нагород у документальних категоріях. Він використав нагоду, щоб у своїх репліках згадати Дональда Трампа, адже раніше у чоловіка були певні "сутички" з чинним президентом США. Зокрема це було пов'язано з коментарями Кіммела стосовно вбивства Чарлі Кірка, що викликало протести та критику з боку американського президента та його прихильників.

Від так, ведучий спершу пожартував над Конаном, а тоді перейшов до більш серйозної теми. Розмовляючи про важливість документального кіно, Джиммі висловився, що потрібно бути сміливим, щоб розповідати історії, за які можна поплатитись життям. Він прямо натякнув на проблему свободи у США у контексті Дональда Трампа.

Як ви знаєте, є країни, лідери яких не підтримують свободу слова. Я не маю права називати які саме. Просто залишимо це на Північній Кореї та CBS,

– заявив мендійник.

Згадка про CBS невипадкова, адже нещодавно стався скандал, коли згадана організація заборонила вихід в ефір з техаським політиком Джеймсом Таларіко через погрози з FCC (Федеральна комісія зв'язку).

Ведучий також "підколов" Amazon MGM за документальну стрічку "Меланія". Він порівняв серйозні документальні історії з тими, "де ти просто ходиш по Білому домі й приміряєш туфлі".

Під час оголошення переможця Джиммі додав: "О, чувак, як же він (Трамп – ред 24. Канал) буде злий, що його дружину не номінували".

Раніше видання Forbes писало, що критики поставили найгірші оцінки фільму про Меланію Трамп, хоча стрічка за перші вихідні у прокаті зібрала 7 мільйонів доларів, що зробило її однією з найуспішніших документалок за останні роки.

