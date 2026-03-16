В этом году Джимми Киммел не был главным ведущим церемонии, а второй год подряд эта роль досталась Конану О'Брайену. Однако Джимми это не помешало, чтобы в очередной раз продемонстрировать свой тонкий и даже прямолинейный юмор, передает издание Variety.
Ведущий имел свою отведенную роль во вручении наград в документальных категориях. Он использовал возможность, чтобы в своих репликах вспомнить Дональда Трампа, ведь раньше у мужчины были определенные "стычки" с действующим президентом США. В частности это было связано с комментариями Киммела по поводу убийства Чарли Кирка, что вызвало протесты и критику со стороны американского президента и его сторонников.
От так, ведущий сначала пошутил над Конаном, а потом перешел к более серьезной теме. Разговаривая о важности документального кино, Джимми высказался, что нужно быть смелым, чтобы рассказывать истории, за которые можно поплатиться жизнью. Он прямо намекнул на проблему свободы в США в контексте Дональда Трампа.
Как вы знаете, есть страны, лидеры которых не поддерживают свободу слова. Я не имею права называть какие именно. Просто оставим это на Северной Корее и CBS,
– заявил мендийник.
Упоминание о CBS неслучайно, ведь недавно произошел скандал, когда упомянутая организация запретила выход в эфир с техасским политиком Джеймсом Таларико из-за угроз из FCC (Федеральная комиссия связи).
Ведущий также "подколол" Amazon MGM за документальную ленту "Мелания". Он сравнил серьезные документальные истории с теми, "где ты просто ходишь по Белому дому и примеряешь туфли".
Во время объявления победителя Джимми добавил: "О, чувак, как же он (Трамп – ред 24. Канал) будет зол, что его жену не номинировали".
Ранее издание Forbes писало, что критики поставили худшие оценки фильму о Мелании Трамп, хотя лента за первые выходные в прокате собрала 7 миллионов долларов, что сделало ее одной из самых успешных документалок за последние годы.
Какой документальный фильм победил на Оскаре-2026?
- В номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" победила пропагандистская лента "Мистер Никто против Путина".
- "Мистер Никто против Путина" – это датско-чешский документальный фильм от американского режиссера Дэвида Боренштейна, а сорежиссером и оператором-постановщиком является россиянин Павел Таланкин.
- В фильме пытаются отбелить россиян и показать, что существуют "хорошие", что якобы не все в России виноваты в войне.