Скучать не придется: 6 фильмов для уютного вечера с любимым

В день, когда Чудотворец дарит настоящие чудеса, очень хочется оторваться от проблем и провести уютный вечер с любимым человеком. В этом точно помогут фильмы, которые мы вам подобрали.

Выбирайте фильм для просмотра на сайте 24 Канала и проведите незабываемый вечер с близким человеком, который запомните надолго.

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Фильмы для уютного вечера с любимым

"Реальная любовь"

Когда приближается Рождество, город наполняется атмосферой уюта и счастья, особенно знакомого влюбленным парам. Это чувство охватывает абсолютно всех – молодоженов, недавно расставшихся подростков и даже вдовцев. Чем ближе праздник, тем острее каждый герой испытывает желание быть ближе к тому, кого он любит.

"Реальная любовь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Снова любовь"

Молодая женщина пытается смягчить свою боль от потери жениха, она пытается жить дальше, высылая романтические сообщения на его бывший номер мобильного телефона. В результате она устанавливает связь с мужчиной, на которого был переведен этот номер.

"Снова любовь": смотрите онлайн трейлер фильма

"К тебе или ко мне"

Когда ближайшие друзья и абсолютные противоположности, Дебби и Питер, обмениваются жильем на неделю, они случайно погружаются в повседневную жизнь друг друга, что может разжечь в них чувство любви.

"К тебе или ко мне": смотрите онлайн трейлер фильма

"Счастливый случай"

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих, в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з Favbet . Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Главной героиней этого фильма является Фанни, привлекательная молодая парижанка, у которой, казалось бы, все в жизни есть... Но буржуазный мир, в котором она живет, существенно контрастирует с мятежной личностью Фанни.

Однажды утром, направляясь на работу, она встречает своего бывшего одноклассника Алана, который сразу признается, что всегда любил ее. Их общение быстро перерастает в роман, и мужчина Фанни начинает об этом подозревать.

"Счастливый случай": смотрите онлайн трейлер фильма

"Счастье для начинающих"

Спустя год после развода Гелен регистрируется на курсы выживания в дикой природе. Этот опыт учит его тому, что иногда нужно действительно заблудиться, чтобы обрести подлинную себя и почувствовать радость в жизни.

"Счастье для начинающих": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мое прекрасное несчастье"

Эбби, первокурсница колледжа, начинает новый этап жизни, пытаясь начать все с чистого письма и удерживаться от темных сторон своего прошлого. Однако ей не так легко отстаивать свое решение и избегать "плохого парня" Тревиса, как это было задумано. Тревис ведет двойную жизнь, объединяя обучение в колледже и карьеру местного ловеласа с подпольными поединками в клетках. Эбби сомневается в этой непоследовательности, и они заключают неожиданное пари...

"Мое прекрасное несчастье": смотрите онлайн трейлер фильма