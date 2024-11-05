Создатели фильма "БожеВильные" оправдались из-за предателя Якимчука в ленте: что сказали в Film Ua

31 октября в Украине состоялась премьера исторической драмы "БожеВильные", режиссером которой является Денис Тарасов. Фильм вызвал широкий резонанс, ведь в нем заметили сцены с актером Романом Якимчуком, который несколько лет назад уехал в Россию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне Культура. Это стало темой обсуждений среди зрителей и в медиа, поскольку Якимчук не вернулся в Украину после начала полномасштабного вторжения, и в конце концов предал свою родину.

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Представители Film.ua объяснили, почему сцены с предателем невозможно было убрать

Представители организации, стоящей за созданием фильма "БожеВильные", отметили, что на данный момент ни кто из создателей проекта не поддерживает связь с Романом Якимчуком. Они подчеркнули, что сотрудничество с актером было завершено до начала полномасштабной войны, и с тех пор ни Якимчук, ни другие участники коллектива не находились в контакте.

Также представители кинокомпании добавили, что из-за поступка одного человека не должна обесцениваться работа всего творческого коллектива. Они обратили внимание на то, что фильм создавался благодаря усилиям многих людей – сценаристов, режиссеров, актеров, операторов и других профессионалов, которые приложили немало труда и таланта, чтобы воплотить этот проект в жизнь.

На наш взгляд, здесь важнее вопрос, о чем фильм "БожеВильные" и какие месседжи он несет. Наш фильм пропагандирует свободу и вдохновляет сопротивляться врагу несмотря на трудности, что является довольно ценным в наше время ресурсом,

– отметили в организации.

Представители кинокомпании Film.ua также обратили внимание на то, что некоторые звезды ленты, в частности Константин Темляк, на сегодня активно защищают Украину в рядах Вооруженных Сил Украины. Они подчеркнули, что другие артисты из проекта продолжают активно помогать защитникам, волонтерить и участвовать в поддержке наших воинов.

Учитывая это, они считают, что поступок Романа Якимчука не должен влиять на их работу. Создатели фильма отметили, что важно отдавать должное усилиям и вкладу всех людей, которые принимали участие в проекте, и не позволять поведению одного актера обесценить работу всего коллектива.

"Мы решили, что было бы неправильно и несправедливо перечеркивать вклад и работу наших коллег из-за поступка одного персонажа. Поэтому фильм вышел в прокат именно в такой версии и монтаже", – отметили в компании.

Они также добавили, что несмотря на сложности, связанные с участием Якимчука в проекте, фильм продолжает собирать полные залы и получать положительные отзывы от зрителей.

Скандал вокруг фильма "БожеВильные": что произошло

31 октября на большие экраны вышел украинский фильм "БожеВільні", который поднимает важную и болезненную тему карательной психиатрии – ужасного инструмента, изобретенного советской властью для подавления инакомыслия и манипуляций с людьми, которые имели другие взгляды или были политическими оппонентами.

Лента рассказывает о реалиях, с которыми сталкивались десятки тысяч людей в советские времена, когда психиатрия использовалась как метод борьбы с несогласными. Этот фильм имеет целью не только показать ужасы прошлого, но и обратить внимание на актуальность этой темы для современной Украины, где борьба за свободу мысли и права человека остается неотъемлемой частью общественной борьбы.

"БожеВильные": смотрите онлайн трейлер фильма

Однако во время премьеры фильма у зрителей возникло возмущение по поводу участия в картине украинского актера Романа Якимчука, который уехал в Россию еще до начала полномасштабной войны. Он стал одним из тех артистов, кто продолжил свою карьеру в стране-агрессоре, участвуя в проектах вместе с российскими актерами, которые активно поддерживают кремлевский режим. В частности, Якимчук публично высказывал свою поддержку войне в Украине, что, без сомнения, вызвало гнев среди многих украинцев.

Журналистка Алина Доротюк отметила, что Якимчук покинул Украину еще до начала войны, но после того продолжил работать в России, где совместно с другими российскими артистами, которые поддерживают политику Кремля, снимался в фильмах и других проектах. Ее комментарий относительно участия Якимчука в фильме "БожеВильны" стал объектом широких обсуждений, ведь многие считают, что его присутствие в фильме, который освещает жестокое преследование инакомыслия в СССР, противоречит принципам, которые должен был бы пропагандировать сам проект.

В соцсетях и среди кинокритиков разгорелась настоящая дискуссия о том, можно ли ради искусства оставлять без внимания политические убеждения актеров и создателей, и не должно ли такое участие в проекте ставить под сомнение саму цель и сообщение фильма.

Остается открытым вопрос, будет ли эта ситуация иметь долгосрочные последствия для репутации фильма и его создателей, ведь моральные и этические стандарты в условиях войны приобретают особое значение для украинских зрителей.