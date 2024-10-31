В откровенном интервью для Кино 24 Константин признался, как живет сейчас, и поделился мыслями о борьбе с Россией. Узнайте, что сказал актер.

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Константин Темляк о службе в ВСУ

Актер поделился, что сейчас служит в Батальоне ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады. Его деятельность связана с боевой работой на маленьких птичках.

Константин подчеркивает, что служба в армии – это не конец жизни, а, наоборот, логическое продолжение его пути. Он считает, что в условиях, когда на страну напали захватчики, важно взять на себя ответственность за защиту своей Родины.

Я иду бок о бок со своей страной. Это война России против самого понимания украинской идентичности. Такую же войну Россия ведет и в Грузии, в Молдове, в Казахстане, Беларуси, Ичкерии, Армении. И война эта будет продолжаться до того момента, пока каждый из нас не поймет, что любая попытка договориться со страной-насильником бесспорно закончится только одним – актом изнасилования,

отметил Темляк.

Во время, когда российские захватчики безжалостно уничтожают украинские земли, каждый ответственный гражданин должен действовать. Это не просто призыв к патриотизму – это вопрос достоинства и будущего нашей нации.

Константин Темляк, осознавая эту истину, стал одним из тех, кто не остался в стороне. Он присоединился к сопротивлению и взял на себя ответственность, присоединившись к Вооруженным Силам Украины. Его решимость и отвага стали примером для многих, ведь в эти сложные времена важно объединить усилия для защиты родной земли и ее ценностей. Каждый вклад, даже самый маленький, приближает нас к победе.