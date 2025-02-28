В этом году многим знаменитым лентам исполняется 25 лет. 24 Канал расскажет о лучших фильмах 2000-го, которые стоит посмотреть хотя бы один раз.

Смотрите также 3 самые популярные комедии на Netflix для веселого вечера с друзьями

"Гладиатор"

Оскароносный фильм является одним из лучших творений Ридли Скотта. Это исторический боевик о бывшем римском полководце Максиме Дециме Меридии, который собирается отомстить продажному императору, который убил его семью и его самого отправил в рабство.

"Гладиатор": смотрите трейлер онлайн

"Один и два"

Тайваньский режиссер Эдвард Янг оставил после себя невероятное наследие в виде лучших киноработ. Глубокая семейная драма рассказывает о жизни среднестатистической тайваньской семьи, сталкивающейся с кризисами и поисками смысла в современном мире.

"Один и два": смотрите трейлер онлайн

"Любовное настроение"

Это нетипичная история любви о двух соседях, между которыми завязывается крепкая связь после того, как каждый из них подозревает своего партнера в изменах. Однако они придерживаются обещания – сохранить отношения платоническими и не наделать ошибок.

"Любовное настроение": смотрите трейлер онлайн

"Крадущийся тигр, затаившийся дракон"

Фантастическая эпопея о боевых искусствах и молодой китайской незнакомки-воина, которая похищает меч у легендарного фехтовальщика, а затем убегает в мир приключений с таинственным мужчиной. Это один из лучших иностранных фильмов за последние 25 лет.

"Крадущийся тигр, затаившийся дракон": смотрите трейлер онлайн

"Американский психопат"

Сатирический ужастик рассказывает о руководителе инвестиционного банка, который скрывает от своих коллег жестокое альтер эго серийного убийцы. Некоторые зрители остались недовольны концовкой, однако лента однозначно принесла немалый вклад в поп-культуру.



"Американский психопат": смотрите видео онлайн