Поэтому украинские режиссеры создают фильмы, которые когда-нибудь будут смотреть наши предки, а сегодня обязан увидеть каждый украинец. Выбирайте из списка 24 Канала ленту о войне, которая точно не оставит вас безразличными.

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"Мирный-21"

Фильм рассказывает историю бойцов Луганского пограничного отряда, которые летом 2014 были подвергнуты серии атак с территории России.

Командир отряда Сергей Дейнеко вместе со своими подчиненными получили предложение сдать оружие и присоединиться к врагу. Однако они решили встать на бой и опередить силы, значительно превосходящие их численно.

"Мирный-21": смотрите онлайн трейлер фильма

"Жизнь на грани"

Фильм впервые охватил период войны в Украине с 2014 года до полномасштабного вторжения. Камера авторов зафиксировала ряд важных событий для Украины, от Майдана и штурма "зелеными человечками" украинской авиабазы в Бельбеке до захвата администраций в Луганске и Донецке, первых боев АТО, Иловайской трагедии и событий после 24 февраля 2022 года.

"Жизнь на грани": смотрите онлайн тизер фильма

"Область героев"

Фильм повествует истории обычных героев этой войны. Таксисты, волонтеры, ветеринары и даже дети – все они, рискуя собственной жизнью, спасли тысячи других в городах и селах Киевской области, таких как Буча, Ворзель, Ирпень и другие.

"Область героев": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Дети, которые уже никогда"

В течение войны российские оккупанты лишили жизни более 500 украинских детей.

В фильме освещено расследование издания "Kyiv Independent", которое направлено на расследование и наказание всех тех, кто виновен в этих бесчеловечных преступлениях.

"Дети, которые уже никогда": смотрите онлайн трейлер фильма

"Эффект присутствия"

Документальный фильм показывает кадры из самых горячих точек полномасштабной войны и рассказывает историю глазами журналистов Министерства обороны Украины. Проект посвящен памяти военного журналиста майора Алексея Чубашева, погибшего 10 июня 2022 года в Северодонецке.

"Эффект присутствия": смотрите онлайн трейлер фильма