Тому українські режисери створюють фільми, які колись дивитимуться наші предки, а сьогодні зобов'язаний побачити кожен українець. Обирайте зі списку 24 Каналу стрічку про війну, яка точно не залишить вас байдужими.

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"Мирний-21"

Фільм розповідає історію бійців Луганського прикордонного загону, які влітку 2014 року були піддані серії атак з території Росії.

Командир загону, Сергій Дейнеко, разом зі своїми підлеглими, отримали пропозицію здати зброю і приєднатися до ворога. Однак вони вирішили встати на бій і випередити сили, що значно перевершували їх чисельно.

"Мирний-21": дивіться онлайн трейлер фільму

"Життя на межі"

Фільм вперше охопив період війни в Україні з 2014 року до повномасштабного вторгнення. Камера авторів зафіксувала ряд важливих подій для України, від Майдану та штурму "зеленими чоловічками" української авіабази в Бельбеку, до захоплення адміністрацій у Луганську та Донецьку, перших боїв АТО, Іловайської трагедії та подій після 24 лютого 2022 року.

"Життя на межі": дивіться онлайн тизер фільму

"Область героїв"

Фільм розповідає історії звичайних героїв цієї війни. Таксисти, волонтери, ветеринари і навіть діти – всі вони, ризикуючи власним життям, врятували тисячі інших у містах і селах Київської області, таких як Буча, Ворзель, Ірпінь та інші.

"Область героїв": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Діти, які вже ніколи"

Протягом війни російські окупанти позбавили життя понад 500 українських дітей.

У фільмі "Діти, які вже ніколи" висвітлено розслідування видання "Kyiv Independent", яке спрямоване на розслідування та покарання усіх тих, хто винен у цих нелюдських злочинах.

"Діти, які вже ніколи": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ефект присутності"

Документальний фільм показує кадри з найгарячіших точок повномасштабної війни та розповідає історію очима журналістів Міністерства оборони України. Проєкт присвячений пам'яті військового журналіста майора Олексія Чубашева, який загинув 10 червня 2022 року у Сіверодонецьку.

"Ефект присутності": дивіться онлайн трейлер фільму