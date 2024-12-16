5 крутых фильмов, которые стоит посмотреть до конца 2024 года

Год уже подходит к завершению. Это время, когда хочется чего-то особенного кино, которое вдохновляет на подвиги, захватывает или просто дарит незабываемые эмоции. В 2024 году мировая киноиндустрия порадовала нас многими интересными релизами.

Бывает непросто выбрать среди множества фильмов, которые вышли в этом году. Поэтому 24 Канал подготовил список лент, которые не всегда были в самом центре внимания, однако являются одними из лучших в 2024 по мнению многих кинокритиков и зрителей.

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"Конклав"

В центре сюжета – конклав – это собрание, на котором выбирают нового Папу Римского. В ленте рассказывают о мероприятии, куда съезжается 108 кардиналов со всех уголков мира. Конклав не проходит без интриг, загадок, союзов и раскрытия секретов. Во главе всего действа – кардинал Лоуренс в исполнении британского актера Рэйфа Файнса.

"Конклав": смотрите трейлер онлайн

"Эмилия Перес"

Криминальный мюзикл рассказывает об адвокате Рите, которая помогает мексиканскому гангстеру сделать операцию по смене пола. Хуан хочет начать новую жизнь под именем Эмилия, и устроить в Швейцарии свою жену Джесси (которую сыграла актриса и певица Селена Гомес) с детьми.

"Эмилия Перес": смотрите трейлер онлайн

"Мечты робота"

Испанский мультфильм – один из лучших анимационных проектов года. Он рассказывает об одиноком песике, который как-то видит телевизионную программу, где предлагают завести друга-робота. Собака делает заказ и получает коробку с роботом, после чего его жизнь кардинально меняется. Это теплая и душевная история о друзьях с детализацией и красивой анимацией.

"Мечты робота": смотрите трейлер онлайн

"Любовь истекает кровью"

Менеджер тренажерного зала Лу живет на юге Техаса с множеством проблем: сестра замужем за абьюзером, а ее отец – гангстер. Все меняется, когда девушка встречает амбициозную бодибилдерку Джеки. В фильме показывают смелость, страх и боль героев, а также их романтические и интимные отношения.

"Любовь истекает кровью": смотрите трейлер онлайн

"Химера"

События фильма происходят в Тоскане в 1980-х годах. Мрачный археолог Артур сотрудничает с местными искателями сокровищ. Однако его интересует не материальная составляющая. Он хочет попасть в потусторонний мир, где его ждет любимая – Бениамина. В ленте героев преследует немало опасностей, к тому же актерская игра – на высоте.

"Химера": смотрите трейлер онлайн