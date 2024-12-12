На платформе Netflix есть большой список лент, которые помогут зарядиться праздничным настроением. 24 Канал расскажет об одних из лучших и самых популярных за последние годы.

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"Как Гринч украл Рождество"

События разворачиваются в сказочном городке Хувилль, где все жители обожают Рождество. Однако Гринч – зеленый и ворчливый отшельник, который живет на холме, ненавидит этот праздник. Он решает украсть Рождество, забирая все подарки, праздничные украшения и угощения.

Но план Гринча меняется, когда он встречает маленькую девочку, которая верит в добро даже в его сердце. В конце Гринч понимает, что Рождество – это не о материальных вещах, а о любви, взаимопонимание и радость.

"Как Гринч украл Рождество": смотрите трейлер онлайн

"Клаус"

Анимационный фильм рассказывает о том, как появился Санта Клаус и родилось Рождество. Ленивый сын почтмейстера Джаспер по просьбе отца отправляется на Северный полюс. Он попадает в мрачный маленький городок, где встречает мистера Клауса – старого отшельника.

Пока Джаспер пытается выполнить задание от отца (обработать 6 тысяч писем), он начинает дружить с Клаусом. Из их дружбы рождается традиция Рождества.

"Клаус": смотрите трейлер онлайн

"Отдых по обмену"

Аманда и Айрис – две совершенно разные женщины, которых объединяют похожие судьбы. Они достигли успеха в карьере, но так и не наладили личную жизнь. Поэтому девушки решают изменить атмосферу вокруг и решают обменяться жильем на соответствующем сайте.

Аманда и Айрис сближаются с первых минут знакомства. Теперь одна из них летит на Рождество в Великобританию, а другая – в Калифорнию.

"Отдых по обмену": смотрите трейлер онлайн

"Счастливого Рождества"

Девушка по имени Кейт мечтала стать певицей, но сейчас работает в супермаркете в костюме эльфа Санта Клауса. Она не против пуститься во все тяжкие за алкоголем и вредной едой. Однажды девушка встречает странного парня Тома, который помогает ей переоценить свое отношение к жизни и наладить отношения с миром.

"Счастливого Рождества": смотрите трейлер онлайн