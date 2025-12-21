В материале 24 Канала читайте о новых фильмах, которые вы могли пропустить. Выбирайте, что посмотреть уже сегодня.

Новые фильмы, которые вы могли пропустить

"Королева ринга"

Рейтинг IMDb: 6.2/10

В фильме рассказывается о бывшей профессиональной боксерке Кристи Мартин, которую на экране воплотила звезда сериала "Эйфория" Сидни Суини. Она стала первой женщиной, которая заключила контракт с легендарным промоутером Доном Кингом. Спортсменка дралась в андеркарде Майка Тайсона, также на нее совершили покушение.

"Королева ринга": смотрите онлайн трейлер фильма

"Сентиментальная ценность"

Рейтинг IMDb: 7.9/10

Нора и Агнес потеряли маму. После этого сестры узнают, что владельцем дома до сих пор является отец, который давно ушел из семьи и ранее был известным режиссером. Как-то мужчина предлагает Норе сняться в фильме

Девушка отказывается, поэтому роль достается молодой голливудской звезде. Съемки ленты происходят в доме. Теперь сестры имеют дело не только с отцом, но и с актрисой, которая влезла в их жизнь.

"Сентиментальная ценность": смотрите онлайн трейлер фильма

"Праздничное ограбление"

Рейтинг IMDb: 5.7/10

София Мартин переехала из Лондона в Филадельфию, чтобы ухаживать за мамой, которой диагностировали рак. Она работает на двух работах и как-то узнает, что страховка не покроет операцию женщины. Так, главная героиня решается на ограбление своего босса, Максвелла Стерлинга, но попадается на глаза Нику О'Коннору.

Ник не собирается сдавать Софию. Более того, он хочет объединиться с ней, чтобы получить средства, которые нужны для дочери. Так, они начинают планировать праздничное ограбление.

"Праздничное ограбление": смотрите онлайн трейлер фильма

"Вечность"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

События фильма разворачиваются в потустороннем мире. У героев есть неделя, чтобы решить, где они хотят провести вечность. Джоан нужно сделать сложный выбор между мужчиной, с которым провела жизнь, и первой любовью. Последний погиб в молодом возрасте и очень долго ждал женщину.

"Вечность": смотрите онлайн трейлер фильма

"Быть Эдди"

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Это документальный фильм об американском актере и режиссере Эдди Мерфи. В ленте собраны эксклюзивные интервью с его коллегами комиками и с самой голливудской звездой.

"Быть Эдди": смотрите онлайн трейлер фильма