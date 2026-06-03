10 самых громких премьер 2026 года, которые нельзя пропустить
2026 год обещает быть богатым на яркие кинопремьеры. В кинотеатрах выйдут фильмы самых разных жанров и сюжетов, так что каждый сможет найти для себя что-то действительно особенное.
Подборку самых громких премьер 2026 года подготовили на YouTube-канале "Кинопил", где откровенно рассказывают, какие фильмы достойны внимания, а на какие лучше не тратить свое время. Поэтому узнавайте, какие ленты выйдут в 2026 году, следите за премьерами и ищите своего фаворита.
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Какие фильмы станут самыми яркими премьерами 2026 года?
- "Очень страшное кино" – 5 июня 2026 года. Американский пародийный фильм режиссера Майкла Тиддеса.
- "Дюна" – 18 декабря 2026 года. Научно-фантастический фильм режиссера Дени Вильнева, продолжение фильма "Дюна. Часть вторая", премьера которого состоялась в 2024 году.
"Дюна: смотрите онлайн трейлер фильма
- "Одиссея" – 17 июля 2026 года. Экранизация эпоса Гомера Одиссея культового режиссера – Кристофера Нолана.
- "Человек-паук: Абсолютно новый день" – 31 июля 2026 года. Американский художественный фильм режиссера с Томом Холландом в главной роли.
- "Поезд "Червона рута" – 20 августа 2026 года. Долгожданная украинская романтически-комедийная лента режиссера Алексея Есакова. Фильм стал третьим в серии комедий о поездах после лент "Поезд в 31 декабря" и "Поезд к Рождеству".
Лучшие фильмы 2026-го года: смотрите видео онлайн
- "Собачьи звезды" – 28 августа 2026 года. Это жесткий апокалиптический триллер, который с режиссировал Ридли Скотт.
- "Конец Оук-стрит" – 13 августа 2026 года. Научно-фантастический фильм, написан, спродюсирован и срежиссирован Дэвидом Робертом Митчеллом. В главных ролях вы увидите знакомые лица: Энн Хэтэуэй, Юэн МакГрегор, Мейзи Стелла и Кристиан Конвери.
- "Голодные игры: Рассвет перед жатвой" – 20 ноября 2026 года. Фильм, который вернет зрителей в мир Панему за 24 года до событий Голодных игр, начиная с утра Жатвы 50-х Голодных игр.
"Голодные игры: Рассвет перед жатвой": смотрите онлайн трейлер фильма
- "Мстители: Восхождение Доктора Дума" – 18 декабря 2026 года. Супергеройский фильм, основан на одноименной команде персонажей Marvel Comics.
- "Нарния" – 12 февраля 2027 года. Фэнтезийный кинофильм 2026 года, срежиссированный Гретой Гервиг. Экранизация романа Клайва Стейплза Льюиса и четвертый полнометражный фильм в серии "Хроники Нарнии", который станет приквелом любимой истории.
Выбирайте ленту, которая заинтересовала вас больше всего и ожидайте премьеры в кинотеатре вашего города.