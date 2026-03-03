В материале 24 Канала читайте, какие еще экранизации ждать в 2026 году. Сохраняйте даты премьер, ведь эти фильмы выйдут в украинских кинотеатрах уже в марте.
Какие экранизации ожидать в 2026 году?
"Хамнет"
Экранизация романа Мэгги О'Фаррелл
- Премьера в Украине: 5 марта 2026 года
Фильм начинается с рассказа о начале отношений Уильяма Шекспира и Агнес Хэтэуэй. У пары рождается трое детей: сначала дочь Сюзанна, а позже близнецы Хамнет и Джудит.
Через 11 лет вспыхивает пандемия чумы, известная как "Черная смерть". Джудит сильно болеет, однако вскоре выздоравливает, а Хамнет умирает. Агнес не может смириться со смертью сына. Также женщине трудно из-за того, что Уильяма не было рядом в последние дни жизни мальчика.
"Хамнет": смотрите онлайн трейлер фильма
"Воспоминания о нем"
Экранизация романа Коллин Гувер
- Премьера в Украине: 12 марта 2026 года
Жизнь Кенны Ровен перевернулась с ног на голову и она попала в тюрьму. Выйдя на свободу, главная героиня стремится воссоединиться с дочерью, но все настроены против нее. В то же время владелец местного бара не отталкивает женщину из-за ее ошибок прошлого.
"Воспоминания о нем": смотрите онлайн трейлер фильма
"Проект "Конец света"
Экранизация романа Энди Вера
- Премьера в Украине: 19 марта 2026 года
Это история об учителе естествознания Райленде Грейсе, который просыпается на космическом корабле и не помнит, кто он и как туда попал. Когда память начинает возвращаться, мужчина раскрывает свою миссию: он должен спасти Землю от угасания Солнца.
"Проект "Конец света": смотрите онлайн трейлер фильма
Какие еще фильмы выйдут в марте 2026 года?
"Кутюр" (5 марта) – в главной роли непревзойденная Анджелина Джоли. Это рассказ о четырех женщинах, которые переживают трудности. События фильма разворачиваются во время недели моды в Париже.
"Секретный агент" (12 марта) – ученый Марсело убегает от киллеров и возвращается в родную Бразилию. Он хочет найти сына, чтобы вместе с ним покинуть страну.
"Седло" (12 марта) – в фильме рассказывается об отношениях между застенчивым инспектором по парковке Колином и харизматичным байкером и любителем БДСМ Рэем.