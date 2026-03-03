Не только "Грозовой перевал": самые ожидаемые экранизации 2026 года

12 февраля в украинский прокат вышел драматический фильм "Грозовой перевал". Новая экранизация культового одноименного романа английской писательницы Эмили Бронте получила разные отзывы от зрителей: как положительные, так и отрицательные, однако точно стала одной из самых обсуждаемых лент этой зимы.

В материале 24 Канала читайте, какие еще экранизации ждать в 2026 году. Сохраняйте даты премьер, ведь эти фильмы выйдут в украинских кинотеатрах уже в марте.

Какие экранизации ожидать в 2026 году?

"Хамнет"

Экранизация романа Мэгги О'Фаррелл

Премьера в Украине: 5 марта 2026 года

Фильм начинается с рассказа о начале отношений Уильяма Шекспира и Агнес Хэтэуэй. У пары рождается трое детей: сначала дочь Сюзанна, а позже близнецы Хамнет и Джудит.

Через 11 лет вспыхивает пандемия чумы, известная как "Черная смерть". Джудит сильно болеет, однако вскоре выздоравливает, а Хамнет умирает. Агнес не может смириться со смертью сына. Также женщине трудно из-за того, что Уильяма не было рядом в последние дни жизни мальчика.

"Хамнет": смотрите онлайн трейлер фильма

"Воспоминания о нем"

Экранизация романа Коллин Гувер

Премьера в Украине: 12 марта 2026 года

Жизнь Кенны Ровен перевернулась с ног на голову и она попала в тюрьму. Выйдя на свободу, главная героиня стремится воссоединиться с дочерью, но все настроены против нее. В то же время владелец местного бара не отталкивает женщину из-за ее ошибок прошлого.

"Воспоминания о нем": смотрите онлайн трейлер фильма

"Проект "Конец света"

Экранизация романа Энди Вера

Премьера в Украине: 19 марта 2026 года

Это история об учителе естествознания Райленде Грейсе, который просыпается на космическом корабле и не помнит, кто он и как туда попал. Когда память начинает возвращаться, мужчина раскрывает свою миссию: он должен спасти Землю от угасания Солнца.

"Проект "Конец света": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие еще фильмы выйдут в марте 2026 года?