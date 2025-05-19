5 фильмов с легендарной Анджелиной Джоли, от которых невозможно оторваться

Во время, когда ежедневно появляются новые фильмы и сериалы, многие предпочитают ленты с давно известными актерами. Одной из самых легендарных, бесспорно, является непревзойденная Анджелина Джоли.

В материале Кино 24 мы собрали для вас подборку фильмов с ее участием. Выбирайте культовую ленту для просмотра и позвольте себе расслабиться уже сегодня.

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"Мистер и миссис Смит"

В центре сюжета – Джон и Джейн Смит, супруги, которые уже успели устать от рутины своих отношений. Им кажется, что в их браке больше не осталось никаких загадок.

Но на самом деле в этих отношениях скрыто больше, чем они могут себе представить. Ведь каждый из них хранит потрясающую тайну: оба являются профессиональными наемниками, которые выполняют секретные задания по всему миру.

И только тогда, когда им поручают новую миссию – уничтожить друг друга, – их брак приобретает совсем другой смысл. Теперь только время покажет, к чему это приведет.

"Мистер и миссис Смит": смотрите онлайн трейлер фильма

Кстати, Анджелина Джоли на фестивале в Каннах вспомнила Викторию Амелину, которую убила Россия.

"Колдунья"

В центре сюжета Малефисента – могущественная колдунья, которая всегда стремилась сохранить равновесие между человеческим миром и лесными созданиями. Однако люди снова оказались угрозой для природы: жители соседнего королевства решили уничтожить волшебные земли, окружающие ее дом.

Чтобы защитить лес, Малефисента накладывает проклятие на принцессу Аврору – дочь короля, который стоит за этим вторжением. Но со временем колдунья начинает понимать: именно Аврора способна объединить враждебные миры и вернуть мир.

"Колдунья": смотрите онлайн трейлер фильма

Также в списке самых популярных фильмов с шикарной Анджелиной Джоли стоит отметить такие:

"Подмена"

"Похитить за 60 секунд"

"Лара Крофт: Расхитительница гробниц"

Это уже легендарные киноистории, которые давно полюбились зрителям во всем мире. Поэтому если вы – страстный поклонник творчества Анджелины Джоли, выбирайте ленту из списка и наслаждайтесь роскошной игрой звездной актрисы.