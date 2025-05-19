У матеріалі Кіно 24 ми зібрали для вас добірку фільмів за її участю. Обирайте культову стрічку для перегляду й дозвольте собі розслабитися вже сьогодні.

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"Містер і місіс Сміт"

У центрі сюжету – Джон і Джейн Сміт, подружжя, яке вже встигло втомитися від рутини своїх стосунків. Їм здається, що в їхньому шлюбі більше не залишилося жодних загадок.

Але насправді в цих стосунках приховано більше, ніж вони можуть собі уявити. Адже кожен із них зберігає приголомшливу таємницю: обоє є професійними найманцями, які виконують секретні завдання по всьому світу.

І лише тоді, коли їм доручають нову місію – знищити одне одного, – їхній шлюб набуває зовсім іншого сенсу. Тепер тільки час покаже, до чого це призведе.

"Містер і місіс Сміт": дивіться онлайн трейлер фільму

До речі, Анджеліна Джолі на фестивалі у Каннах згадала Вікторію Амеліну, яку вбила Росія.

"Чаклунка"

У центрі сюжету Малефісента – могутня чаклунка, яка завжди прагнула зберегти рівновагу між людським світом і лісовими створіннями. Проте люди знову виявилися загрозою для природи: мешканці сусіднього королівства вирішили знищити чарівні землі, що оточують її домівку.

Щоб захистити ліс, Малефісента накладає прокляття на принцесу Аврору – доньку короля, який стоїть за цим вторгненням. Та з часом чаклунка починає розуміти: саме Аврора здатна об'єднати ворожі світи та повернути мир.

"Чаклунка": дивіться онлайн трейлер фільму

Також у списку найпопулярніших фільмів із шикарною Анджеліною Джолі варто відзначити такі:

"Підміна"

"Викрасти за 60 секунд"

"Лара Крофт: Розкрадачка гробниць"

Це вже легендарні кіноісторії, які давно полюбилися глядачам у всьому світі. Тож якщо ви – палкий шанувальник творчості Анджеліни Джолі, обирайте стрічку зі списку та насолоджуйтеся розкішною грою зіркової акторки.