С самыми высокими рейтингами: 3 культовых фильма с легендарным Чарли Чаплином

16 апреля 2025 года легендарному Чарли Чаплину могло бы исполниться 136 лет. К сожалению, актера уже давно нет с нами. Однако его культовые фильмы поклонники пересматривают снова и снова.

В материале Кино 24 мы собрали для вас ленты, которые точно стоит посмотреть сегодня. Выбирайте своего фаворита и устройте себе настоящий вечер релакса и кино с Чарли Чаплином.

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"Новейшие времена"

В центре сюжета добросовестный и образцовый работник, который начинает терять рассудок из-за бешеного темпа конвейерного производства. Маленький бродяга ведет борьбу с бездушной реальностью нового времени – с полицейскими, конвойными врачами, богатыми господами и строгими начальниками. Однажды он знакомится с девушкой-сиротой и решается ею заниматься. Отныне они будут бороться бок о бок.

"Новейшие времена": смотрите онлайн трейлер фильма

"Огни большого города"

В центре сюжета маленький Бродяга, который знакомится с очаровательной слепой девушкой. Она продает цветы на улице. Случайно девушка принимает его за состоятельного герцога. Когда он узнает, что существует шанс вернуть ей зрение с помощью операции, Бродяга решает найти любой способ добыть необходимые средства.

"Огни большого города": смотрите онлайн трейлер фильма

"Золотая лихорадка"

Бродяжка Чарли отправляется на золотые прииски Аляски. Будучи наедине, он прячется от снежной бури в крошечной хижине, где компанию ему составит еще один джентльмен удачи – преступник, которого разыскивает полиция.

"Золотая лихорадка": смотрите онлайн трейлер фильма

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