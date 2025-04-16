У матеріалі Кіно 24 ми зібрали для вас стрічки, які точно варто переглянути сьогодні. Обирайте свого фаворита та влаштуйте собі справжній вечір релаксу та кіно із Чарлі Чапліном.

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"Новітні часи"

У центрі сюжету сумлінний та зразковий працівник, який починає втрачати розум через шалений темп конвеєрного виробництва. Маленький бродяга веде боротьбу з бездушною реальністю нового часу – з поліцейськими, конвойними лікарями, заможними панами та суворими начальниками. Одного дня він знайомиться із дівчиною-сиротою та вирішується нею опікуватись. Відтепер вони боротимуться пліч-о-пліч.

"Новітні часи": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вогні великого міста"

У центрі сюжету маленький Бродяга, який знайомиться з чарівною сліпою дівчиною. Вона продає квіти на вулиці. Випадково дівчина приймає його за заможного герцога. Коли він дізнається, що існує шанс повернути їй зір за допомогою операції, Бродяга вирішує знайти будь-який спосіб здобути необхідні кошти.

"Вогні великого міста": дивіться онлайн трейлер фільму

"Золота лихоманка"

Бродяжка Чарлі відправляється на золоті копальні Аляски. Бувши наодинці, він ховається від сніжної бурі у крихітній хатині, де компанію йому складе ще один джентльмен удачі – злочинець, якого розшукує поліція.

"Золота лихоманка": дивіться онлайн трейлер фільму

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