Фільм "Титанік" Джеймса Кемерона з Кейт Вінслет і Леонардо Ді Капріо – найвідоміша екранізація трагічної загибелі лайнера Титанік. З виходу оскароносного фільму минуло 28 років. Кіно 24 розповість, як змінилися головні актори й де вони зараз.

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Леонардо Ді Капріо

Актор зіграв головну роль – бідного художника Джека Доусона, який виграв квитки на Титанік у покер. Він закохується в Розу та відмовляє жінку від самогубства.



Актори "Титаніка" тоді й зараз / Колаж Кіно 24

Зараз Леонардо Ді Капріо – 50-річний знаменитий голлівудський актор і секс-символ. Після ролі в "Титаніку" він став відомим на весь світ. Його фільмографія налічує безліч фільмів, у 2016 Ді Капріо здобув Оскар. Крім зйомок у кіно актор займається благодійністю та особливу увагу приділяє довкіллю.

Кейт Вінслет

Кейт Вінслет втілила на екранах Розу Дьюітт Б'юкейтер, яка змушена вийти заміж за заможного Кела. Але на Титаніку знайомиться з Джеком.



Актори "Титаніка" тоді й зараз / Колаж Кіно 24

Зараз акторці 49 і успіх її не залишає. Вона продовжує зніматися в кіно, брати участь у фотосесіях. В одному з інтерв'ю вона згадувала про Україну як символ сміливості. Одна з останніх робіт Кейт Вінслет – фільм про журналістку часів Другої світової війни Лі Міллер.

Біллі Зейн

Біллі Зейн зіграв 30-річного Кела, нареченого Рози. Він снобістський та зарозумілий, починає відчувати ревнощі через стосунки Рози з Джеком.



Актори "Титаніка" тоді й зараз / Колаж Кіно 24

Біллі Зейн, який також став зіркою серіалу "Твін Пікс", після успішних ролей ще довго знімався у кіно. Зараз він працює над байопіком "Вальсуючи з Брандо", де грає роль Марлона Брандо.

Френсіс Фішер

Френсіс Фішер зіграла Рут, матір Роуз. Вона хотіла зберегти соціальне становище сім'ї на рівні після смерті чоловіка. Рут любить доньку, але вважає важливішим статус, тому наполягає на шлюбі з Келом.



Актори "Титаніка" тоді й зараз / Колаж Кіно 24

Френсіс Фішер відома фільмами "Непрощений" та "Відпустка". Акторка також входила до акторського складу вестерну "Іржа", на зйомках якого Алек Болдвін вистрелив в українську операторку Галину Гатчінс.