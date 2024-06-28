Когда хочется хорошенько выплакаться: 5 фильмов, от которых невозможно сдержать слезы

Настроение бывает разное. Иногда так сильно накрывает, что хочется выплакать все слезы, которые накопились за долгое время. Высвободить эмоции прекрасно помогают грустные фильмы.

Если вы сейчас переживаете сложные времена, а слезы буквально душат, то посмотрите ленты, которые рекомендует редакция Кино 24. Они помогут вам наконец выдохнуть, а не сдерживать боль, которая не дает покоя.

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"Дневник памяти"

События фильма начинаются в доме престарелых, где дедушка читает бабушке трогательные любовные рукописи. В них рассказывается о 1940-х годах, когда состоялась встреча обычного парня Ноя и богатой девушки Элли. Они влюбляются друг в друга, но родители главной героини категорически против этого романа. Однажды пара сильно поссорилась, а Элли вместе с семьей переезжает. Ной не может смириться с потерей, поэтому пишет любимой письма.

"Дневник памяти": смотрите онлайн трейлер фильма

"Титаник"

В фильме рассказывается о страшной катастрофе, которая произошла на корабле. В 1912 году, когда он направлялся в Атлантику, там собралось очень много людей. В рейсе знакомятся Роуз из аристократической семьи и художник Джек. Судьба девушки уже давно решена, но она внезапно влюбляется в нового знакомого. Однако их историю любви прерывают трагические события.

"Титаник": смотрите онлайн трейлер фильма

"Хатико: Самый верный друг"

По сюжету, профессор Уилсон берет к себе маленького щенка, которого называет Хатико. Пес вырос достаточно умным и по-настоящему полюбил своего хозяина. Их связь становится настолько крепкой, что не разорвалась даже после смерти Уилсона. Ведь Хатико не смог принято то, что мужчины больше нет рядом. Он невероятно скучает по хозяину и ждет встречи.

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"Хатико: Самый верный друг": смотрите онлайн трейлер фильма

"До встречи с тобой"

Девушка, по имени Луиза, умеет получать настоящее удовольствие от жизни. Она имеет прекрасный вкус и ходит на любимую работу. Но вдруг главную героиню увольняют. На бирже труда Луиза получает неожиданное предложение – ухаживать за мужчиной, который прикован к креслу колесному. Раньше в Уилла была очень активная жизнь, которую снова разнообразила Луиза.

"До встречи с тобой": смотрите онлайн трейлер фильма

"Вечное сияние чистого разума"

Жизнь главного героя фильма Джоэла изменилась на День святого Валентина. Дело в том, что его девушка Клементайл использовала современные технологии, чтобы забыть мужчину. Вычеркнуть из памяти свою прошлую жизнь планирует и Джоэл, однако вместо этого он начинает еще больше влюбляться в Клементайн.

"Вечное сияние чистого разума": смотрите онлайн трейлер фильма

Выбирайте фильм, который поможет вам высвободить слезы. Просмотр грустных лент – своего рода терапия, которую время от времени должен проходить каждый.