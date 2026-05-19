4 фильма, которые доведут до слез любого

Фильмы помогают высвободить эмоции, когда их накопилось слишком много. Можно остаться наедине, включить что-то грустное и хорошенько поплакать, чтобы стало легче.

24 Канал составил подборку грустных фильмов. Выбирайте, что смотреть, когда хочется плакать.

Не пропустите Достойная новинка или пустая трата времени: стоит ли смотреть фильм "Верхушечный хищник" на Netflix

Какие фильмы посмотреть, когда хочется плакать?

"Хатико: Самый верный друг" (2009)

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Фильм снят на основе реального события, произошедшего в Японии. Это история о настоящей дружбе между профессором и собакой Хатико, которая началась, когда мужчина подобрал его на улице.

Даже после смерти Паркера Хатико приходил на вокзал, чтобы встретить друга.

"Хатико: Самый верный друг": смотрите онлайн трейлер фильма

"До встречи с тобой" (2016)

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жизнь успешного банкира и спортсмена Уильяма Трейнора изменилась после несчастного случая. Мужчину парализовало и теперь он вынужден передвигаться на кресле колесном. Кроме того, он потерял желание жить.

Луиза Кларк устраивается к Уильяму сиделкой. Сначала мужчина не очень доверяет ей, однако впоследствии девушке удается вернуть ему любовь к жизни.

"До встречи с тобой": смотрите онлайн трейлер фильма

"Если Бил-стрит могла бы заговорить" (2018)

Рейтинг IMDb: 7.1/10

В начале 1970-х годов Тиш вспоминает страсть, уважение и доверие, которые царили между ней и ее женихом-художником Фонни. Главные герои мечтают о совместном будущем, но их планы рушатся после одного события: мужчину обвиняют в преступлении, которого он не совершал, и арестовывают.

"Если Бил-стрит могла бы заговорить": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дневник Роуз" (2016)

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Розанна Макнолти долго находится в психиатрической больнице и уже даже никто не помнит, как она туда попала. Доктор Гонт хочет разобраться в диагнозе девушке и как-то находит ее дневник.

Ранее Розанна жила в маленьком ирландском городе, где царили строгие католические правила. Девушка познакомилась с британским летчиком и нашли свое счастье, но ее врагом стал местный священник. Чем дольше доктор Гон общается с пациенткой, тем ближе он становится к неожиданному открытию.

"Дневник Роуз": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие новые триллеры посмотреть?

Если вам не хватает адреналина и ярких эмоций, то можете посмотреть триллеры. Ранее наша редакция писала о нескольких новинках, которые стоят внимания: