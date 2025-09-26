"Дневник памяти", 2004

Это настоящая классика мелодрам. История рассказывает о Ноа и Элли, которые влюблены друг в друга еще с давних времен, однако определенные обстоятельства разлучили их на долгие годы. Но их любовь оказалась сильнее несмотря на все трудности, расстояние и социальные различия.

Не зря критики называют этот фильм вечной силой любви, которая не стареет со временем.

"Дневник памяти": смотрите онлайн трейлер фильма

"Клятва", 2012

Молодая пара попадает в страшную автокатастрофу, после которой жена теряет память и не узнает своего мужа. Теперь он должен завоевать ее сердце снова и доказать, что настоящая любовь не исчезает даже после самых тяжелых испытаний.

Самое интересное то, что эта история основана на реальных событиях.

"Клятва": смотрите онлайн трейлер фильма

"До встречи с тобой", 2016

Веселая и добрая девушка Луиза устраивается на работу, где должна ухаживать за Уиллом, богатым молодым человеком, который после несчастного случая остался прикованным к инвалидной коляске. Казалось бы, что между ними нет ничего общего, но постепенно они начинают открываться друг другу.

Это трогательная история о том, как любовь может изменить жизнь, даже если она не продлится целую вечность. Фильм снят по мотивам одноименного мирового бестселлера.

"До встречи с тобой": смотрите онлайн трейлер фильма

"Париж, я люблю тебя", 2006

Фильм-антология, состоящий из 18 коротких историй о любви в разных районах Парижа. Здесь есть все – от романтических встреч и легких комедийных моментов до драматических историй.

Это кино, которое ощущается как прогулка по самому романтичному городу мира.

"Париж, я люблю тебя": смотрите онлайн трейлер фильма

"Пурпурные сердца", 2022

Однажды судьба сводит музыкантку Кэсси и морского пехотинца Люка. Пара заключает фиктивный брак, чтобы получить финансовые и правовые выгоды от государства. Оба они очень разные по характерам и взглядами на жизнь, но неожиданно для себя начинают испытывать настоящие чувства.

Романтическая драма о том, как любовь может родиться там, где ее меньше всего ждешь.

"Пурпурные сердца": смотрите онлайн трейлер фильма

Также обратите внимание на украинские мелодрамы, которые пробирают до слез.