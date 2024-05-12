Кино 24 подобрало 5 фильмов, события которых разворачиваются в течение одной ночи. Именно в это время эмоции обостряются, а человеческая уязвимость становится еще более заметной.

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"Хорошие времена"

Криминальная драма рассказывает о младшем брате Конни Никасе, который неудачно ограбил банк и отправился за решетку. Сам Конни, которого на экранах сыграл Роберт Паттинсон, должен спасти своего брата и самого себя от гибели. Его шанс длится одну ночь – это жуткое путешествие, полное хаоса и насилия.

"Хорошие времена": смотрите трейлер онлайн

"Крепкий орешек"

Культовый боевик, который очень повлиял на все последующие ленты этого жанра, является одним из лучших. В центре сюжета офицер полиции Джон МакКлейн, который должен спасти свою жену и других людей, ставших заложниками террористов.

"Крепкий орешек": смотрите трейлер онлайн

Желание помириться с любимой после ссоры побуждает Джона еще больше стать смельчаком и освободить свою избранницу. Но силы сторон, соревнующихся, кардинально отличаются.

"Чужие на районе"

В Лондоне, в районе Брикстон, группа подростков под руководством Мозеса нападает и грабит медсестру Саманту, которая только что переехала в новостройки. Именно в этот момент с неба слетает инопланетный монстр и появляется в припаркованной машине.

"Чужие на районе": смотрите трейлер онлайн

Мозес и его банда, несмотря на опасность, сразу же бросаются за этим созданием и, наконец, уничтожают его. Но после этого на районе появляется еще больше пришельцев, еще страшнее и опаснее.

"Ночные незнакомцы"

Чувственная французская лента рассказывает историю двух людей, которые встретились посреди суеты мегаполиса. Их неожиданная громкая ссора оборачивается неожиданной близостью.

"Ночные незнакомцы": смотрите трейлер онлайн

Пара проводит ночь под французским небом, общается о жизни и делится счастливыми мгновениями. На рассвете они должны решить, продолжат ли путь вместе.

"Перед рассветом"

Мелодрама рассказывает об американце Джесси и француженке Селин. Они едут в поезде в разных направлениях, но решают остановиться в Вене.

"Перед рассветом": смотрите трейлер онлайн

Они откровенно рассказывают друг другу о себе и делятся всеми ценными деталями. Во время прощания пара решает встретиться на том же перроне через полгода. К слову, у ленты есть вторая часть – "Перед заходом солнца".