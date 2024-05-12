Кіно 24 підібрало 5 фільмів, події яких розгортаються протягом однієї ночі. Саме в цей час емоції загострюються, а людська вразливість стає ще більш помітною.

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"Гарні часи"

Кримінальна драма розповідає про молодшого брата Конні Нікаса, який невдало пограбував банк та відправився за ґрати. Сам Конні, якого на екранах зіграв Роберт Паттінсон, повинен врятувати свого брата і самого себе від загибелі. Його шанс триває одну ніч – це моторошна подорож, сповнена хаосу та насилля.

"Гарні часи": дивіться трейлер онлайн

"Міцний горішок"

Культовий бойовик, який дуже вплинув на усі подальші стрічки цього жанру, є одним із найкращих. У центрі сюжету офіцер поліції Джон МакКлейн, який повинен врятувати свою дружину та інших людей, що стали заручниками терористів.

"Міцний горішок": дивіться трейлер онлайн

Бажання помиритися з коханою після сварки спонукає Джона ще більше стати сміливцем та визволити свою обраницю. Але сили сторін, що змагаються, кардинально відрізняються.

"Чужі на районі"

У Лондоні, в районі Брікстон, група підлітків під керівництвом Мозеса нападає і грабує медсестру Саманту, яка тільки що переїхала до новобудов. Саме в цей момент з неба злітає інопланетний монстр і з'являється в припаркованій машині.

"Чужі на районі": дивіться трейлер онлайн

Мозес і його банда, не зважаючи на небезпеку, відразу ж кидаються за цим створінням і, нарешті, знищують його. Але після цього на районі з'являється ще більше прибульців, ще страшніших і небезпечніших.

"Нічні незнайомці"

Чуттєва французька стрічка розповідає історію двох людей, які зустрілися посеред метушні мегаполіса. Їхня несподівана гучна сварка обертається несподіваною близькістю.

"Нічні незнайомці": дивіться трейлер онлайн

Пара проводить ніч під французьким небом, спілкується про життя і ділиться щасливими митями. На світанку вони мають вирішити, чи продовжать шлях разом.

"Перед світанком"

Мелодрама розповідає про американця Джессі та француженку Селін. Вони їдуть у поїзді в різних напрямках, але вирішують зупинитися у Відні.

"Перед світанком": дивіться трейлер онлайн

Вони відверто розповідають одне одному про себе та діляться всіма цінними деталями. Під час прощанні пара вирішує зустрітися на тому самому пероні через пів року. До слова, у стрічки є друга частина – "Перед заходом сонця".