3 культовых фильма с легендарной Деми Мур, которые вам захочется пересматривать не раз

Деми Мур – одна из самых популярных американских актрис, которая получила мировую славу. Ее внешности в 62 года могут позавидовать даже 20-летние девушки. Более того, только в свои 62 Деми Мур призналась, что ее долгое время считали актрисой фильмов, которые не заслуживают высоких наград.

И только в 2025 году она наконец доказала, что достойна быть номинированной на Оскар и другие престижные кинопремии. В материале Кино 24 мы собрали список высокорейтинговых лент, в которых снялась Деми Мур.

Советуем 10 самых популярных фильмов, которые стали фаворитами украинцев на платформе Netflix

"Субстанция"

В центре сюжета – Элизабет Спаркл, настоящая суперзвезда и обладательница премии Оскар, которая ведет невероятно популярное фитнес-шоу. Неожиданно продюсер решает, что Элизабет пора уйти на пенсию.

Именно тогда в ее жизни появляется "Субстанция" – загадочный препарат для репликации клеток, что временно создает более молодую, совершенную версию человека. Так рождается прекрасная Сью, и последствия существования двух женщин с одним сознанием становятся удивительно непредсказуемыми.

"Субстанция": смотрите онлайн трейлер фильма

"Призрак"

После романтического вечера в театре влюбленная пара возвращается домой. Но на темной улице на них нападает грабитель. В попытке защитить любимую Сэм погибает.

Но его история не заканчивается – он возвращается как призрак, чтобы спасти Молли. Сэм узнает, что его гибель не была случайностью, а теперь и Молли грозит опасность. Однако он - лишь невидимый дух, которого она не видит и не слышит. Как же предупредить ее о том, что жизнь висит на волоске?

"Призрак": смотрите онлайн трейлер фильма

"Кто вы, мистер Брукс?"

Мистер Брукс – примерный семьянин, заботливый муж и отец. Но за этим безупречным фасадом скрывается темная сторона – безжалостный серийный убийца. В его сознании идет внутренняя борьба: одна часть стремится к нормальной жизни, другая – жаждет крови. И пока ни одна из сторон не берет верх, убийства продолжаются.

"Кто вы, мистер Брукс": смотрите онлайн трейлер фильма

Но очередное преступление меняет все. Его становится свидетелем психически нестабильный фотограф, который начинает шантажировать Брукса. Но деньги ему не нужны – он хочет быть соучастником и видеть следующие убийства собственными глазами.

Теперь мистеру Бруксу приходится выбирать: поддаться шантажу и позволить злу захватить контроль – или наконец остановить себя и вырваться из этого кровавого замкнутого круга.