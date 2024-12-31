Новый год может стать еще одним важным годом для Disney. 24 Канал расскажет о 3 анимационных фильмах, которые больше всего ожидают поклонники кинокомпании.

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"Белоснежка"

Дата премьеры: 21 марта 2025 года

Это переосмысление одной из любимых анимационных историй, где покажут, как злая Королева (которую сыграет Галь Гадот) изгоняет Белоснежку (Рэйчел Зеглер) из своего королевства. В новой версии сказки будут звучать другие оригинальные песни, написанные талантливыми композиторами. В то же время сюжет, вероятно, будет очень похожим на классику.

"Белоснежка": смотрите трейлер онлайн

"Лило и Стич"

Дата премьеры: 23 мая 2025 года

Эксперимент 626 возвращается на экраны после классического фильма, вышедшего в 2002 году. События анимационной ленты разворачиваются на Гавайях, где девочку Лило воспитывает старшая сестра. Лило удается убедить сестру взять домой домашнего любимца, – так она становится подругой пришельца-беглеца Стича.

"Лило и Стич": смотрите тизер онлайн

"Зверополис 2"

Дата премьеры: 26 ноября 2025 года

Крольчиха-полицейская Джуди Гопс и бывший мошенник Ник готовы раскрывать еще одно загадочное дело на улицах мегаполиса в продолжении фильма "Зоотрополис". В город проникает таинственная рептилия, поэтому Джуди и Нику придется действовать под прикрытием и посещать неизведанные территории. Анимационная лента исследует тему дружбы, разнообразия и борьбы со стереотипами.

"Зверополис 2": смотрите трейлер онлайн