Для семейных киновечеров: 5 увлекательных фильмов, которые нужно посмотреть с детьми

Как же здорово, когда вечером собирается вся семья, чтобы посмотреть какой-то интересный фильм. Для взрослых – это хорошее занятие, чтобы отдохнуть после работы, а для детей – возможность провести больше времени с мамой и папой.

Иногда поиски хорошего кино могут занять несколько часов, поскольку нужно, чтобы оно понравилось всем. Для таких случаев редакция Кино 24 собрала подборку замечательных фильмов, которые можно посмотреть вместе с детьми.

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"Вонка" (2023 год)

В прошлом году фильм режиссера Пола Кинга вызвал восхищение у многих зрителей, в том числе и из-за того, что главную роль исполнил популярный американский актер Тимоти Шаламе. Это уже не впервые экранизируют интересную историю, известную по книге Роальда Дала "Чарли и шоколадная фабрика".

В ленте рассказывается о Вилли Вонке – парне, который мечтает открыть собственный шоколадный магазин, чтобы продавать самые вкусные сладости. Однако он встречается с жестокой реальностью, где есть мошенники и конкуренты. Несмотря на это, Вонка находит и хороших друзей, которые помогают ему с планами.

"Вонка": смотреть онлайн трейлер фильма

"Кристофер Робин" (2018 год)

Кристофер Робин известен нам из книг о Винни-Пухе. В фильме показано уже взрослого мужчину, который имеет семью и работает в компании, занимающейся сумками и чемоданами. Он живет в Лондоне и мечтает, чтобы дочь пошла учиться в дорогой интернат. Однако на работе дела идут не совсем хорошо, у Кристофера даже нет достаточно времени на семью. Жизнь Робина кардинально меняется после встречи с Винни-Пухом. Вместе они снова погружаются в детство.

"Кристофер Робин": смотреть онлайн трейлер фильма

"Приключения Паддингтона" (2014 год)

Эта семейная комедия точно сделает ваш вечер хорошим. Однажды в Англию приезжай маленький перуанский медведь. На вокзале он знакомится с семьей Браун, которая забирает животное домой. Казалось бы, что Паддингтона ждет новая безоблачная и интересная жизнь, однако вдруг женщина, которая работает таксидермисткой, хочет использовать его как экспонат для музея.

"Приключения Паддингтона": смотреть онлайн трейлер фильма

"Дамбо" (2019 год)

По сюжету ленты, бывший церковный артист Холт Фарриер возвращается домой после войны, однако – только к сыну и дочери, ведь за время службы он потерял жену. Однажды владелец цирка, в котором ранее работал Холт, предлагает ему ухаживать за слоненком, который только что родился. Помочь отцу решают и дети. Животное назвали Дамбо, но оно отличалось от других, ведь имело большие уши. Впоследствии оказалось, что слоненок с помощью них умеет летать. Эта способность очень заинтересовала руководство цирка.

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"Дамбо": смотреть онлайн трейлер фильма

"Сказки на ночь" (2008 год)

В главной роли – популярный американский актер и комик Адам Сэндлер. Он играет Скитера Бронсона – мужчину, который работает обычным слесарем в отеле, что когда-то принадлежал его отцу. Дело в том, что дядя так и не позволил, чтобы тот руководил бизнесом, несмотря на обещание. Однажды сестра Скитера попросила его присмотреть за своими двумя детьми. Каждый вечер мама рассказывала им сказки, поэтому мужчине также пришлось придумывать разные истории, чтобы племянники засыпали. И вдруг выдумка становится реальностью, а жизнь Бронсона меняется.

Надеемся, что в нашей подборке вы нашли фильм, который понравится и детям, и взрослым. Поэтому желаем хорошего просмотра!