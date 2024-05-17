Редакция Кино 24 сделала список лент специально для таких случаев. Среди избранного: "Все радостные места", "Кафе желаний", "Рождение звезды" и другие.

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"На высотах Нью-Йорка" (2021)

Фильм был создан по мотивам одноименного мюзикла, который успешно представлялся на Бродвее с 2009 по 2011 год.

Действие разворачивается в Нью-Йоркском районе Вашингтон-Хайтс, расположенном на севере Манхэттена. Уснави (Энтони Рамос), владелец небольшого магазинчика, знает всех местных жителей. Спокойную жизнь героев внезапно нарушает потрясающее известие: один из них выиграл рекордную сумму денег в лотерее.

"На высотах Нью-Йорка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Все радостные места" (2020)

Встреча Вайолет и Теодора резко меняет их жизнь навсегда. Оба страдают от эмоциональных и физических разрывов из прошлого, но они обнаруживают, что даже самые маленькие места и события могут иметь большое значение.

Главные роли исполнили Эль Фэннинг и Джастис Смит. Фильм был снят по мотивам одноименного романа Дженнифер Нивен, который увидел свет в 2015 году и стал бестселлером. Режиссером выступил Бретт Хейли, известный по фильму "В поисках Аляски".

"Все радостные места": смотрите онлайн трейлер фильма

"Кафе желаний" (2019)