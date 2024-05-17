Редакція Кіно 24 зробила список стрічок спеціально для таких випадків. Серед обраного: "Всі радісні місця", "Кафе бажань", "Народження зірки" та інші.

Радимо Нокаут від яскравих емоцій: 3 найкращі фільми про боксерів

"На висотах Нью-Йорка" (2021)

Фільм було створено за мотивами однойменного мюзиклу, який успішно представлявся на Бродвеї з 2009 по 2011 рік.

Дія розгортається у Нью-Йоркському районі Вашингтон-Хайтс, розташованому на півночі Манхеттена. Уснаві (Ентоні Рамос), власник невеличкої крамнички, знає всіх місцевих мешканців. Спокійне життя героїв раптово порушує приголомшлива звістка: один із них виграв рекордну суму грошей у лотереї.

"На висотах Нью-Йорка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Всі радісні місця" (2020)

Зустріч Вайолет і Теодора різко змінює їхнє життя назавжди. Обоє страждають від емоційних та фізичних розривів з минулого, але вони виявляють, що навіть найменші місця та події можуть мати велике значення.

Головні ролі виконали Ель Феннінг та Джастіс Сміт. Фільм було знято за мотивами однойменного роману Дженніфер Нівен, який побачив світ у 2015 році та став бестселером. Режисером виступив Бретт Хейлі, відомий за фільмом "У пошуках Аляски".

"Всі радісні місця": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кафе бажань" (2019)