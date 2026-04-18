Girly girl vibe: 3 фильма для девчачьих вечеров
- Статья рекомендует фильмы для просмотра в девичьей компании, включая "Как отделаться от парня за 10 дней", "Блондинка в законе" и "Я не знаю, как она делает это".
- Каждый фильм сопровождается кратким описанием сюжета и трейлером для просмотра.
Провести вечер в девичьей компании – замечательная идея. Можно обсудить всех и все, выпить по бокалу вина, приготовить что-то вкусненькое и включить интересное кино.
24 Канал расскажет, какие фильмы посмотреть девчачьей компанией.
Не пропустите Сильные фильмы, которые заставляют задуматься
Какие фильмы посмотреть с девушками?
"Как отделаться от парня за 10 дней" (2003)
- Рейтинг IMDb: 6.5/10
Сюжет разворачивается вокруг Энди Андерсон, которая имеет собственную колонку в модном журнале, где раздает советы девушкам. Однажды журналистке поручают за 10 дней написать статью о том, как женщины избавляются от мужчин. Так, Энди отправляется искать мужчину, чтобы пройти этот опыт.
В баре она знакомится с Бенджамином Берри. Однако Андерсон даже не догадывается, что мужчина заключил пари со своим начальником: он должен сделать так, чтобы девушка влюбилась в него за 10 дней.
"Блондинка в законе" (2001)
- Рейтинг IMDb: 6.5/10
Это рассказ об Эль Вудс, которая хочет воссоединиться со своим бывшим парнем – Уорнером Хантингтоном III. Для этого блондинка поступает на юридический факультет Гарвардского университета.
Впоследствии к Эль приходит понимание, что, скорее всего, она не сможет вернуть Уорнера, поэтому девушка решает сконцентрироваться на учебе. Удастся ли женщине достичь своей цели?
"Я не знаю, как она делает это" (2011)
- Рейтинг IMDb: 5.0/10
В центре сюжета – Кейт Редди, которая работает в финансовой фирме в Бостоне. Женщина пытается совмещать карьеру с личной жизнью.
Как-то главная героиня получает контракт, который предусматривает частые поездки в Нью-Йорк, а ее муж получает новую работу. Кейт становится еще более перезагруженной, ситуацию усложняет деловой партнер Джек Абельхаммер.
Какие еще комедии посмотреть?
"Люблю тебя ненавидеть" – Би и Бен кажется идеальной парой, однако после первого свидания превращаются в заклятых врагов. Неожиданно мужчина и женщина оказываются на одной свадьбе, поэтому решают притвориться влюбленными, чтобы не испортить праздник.
"Голый пистолет" – во время неудачной спецоперации лейтенанта Фрэнка Дребина-младшего отстраняют от серьезных дел и дают задание патрулировать дороги, однако он оказывается в опасном заговоре.