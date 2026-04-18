24 Канал розповість, які фільми подивитися дівчачою компанією. Читайте описи сюжетів, дивіться трейлери та обирайте те, що точно сподобається вам і вашим подругам.

Які фільми подивитися з дівчатами?

"Як позбутися хлопця за 10 днів" (2003)

Рейтинг IMDb: 6.5/10

Сюжет розгортається навколо Енді Андерсон, яка має власну колонку у модному журналі, де роздає поради дівчатам. Одного разу журналістці доручають за 10 днів написати статтю про те, як жінки позбуваються чоловіків. Так, Енді відправляється шукати чоловіка, щоб пройти цей досвід.

У барі вона знайомиться з Бенджаміном Беррі. Проте Андерсон навіть не здогадується, що чоловік уклав парі зі своїм начальником: він має зробити так, щоб дівчина закохалася у нього за 10 днів.

"Білявка в законі" (2001)

Рейтинг IMDb: 6.5/10

Це розповідь про Ель Вудс, яка хоче возз'єднатися зі своїм колишнім хлопцем – Ворнером Гантінгтоном III. Задля цього білявка вступає на юридичний факультет Гарвардського університету.

Згодом до Ель приходить розуміння, що, швидше за все, вона не зможе повернути Ворнера, тож дівчина вирішує сконцентруватися на навчанні. Чи вдасться жінці досягнути своєї мети?

"Я не знаю, як вона це робить" (2011)

Рейтинг IMDb: 5.0/10

У центрі сюжету – Кейт Редді, яка працює у фінансовій фірмі у Бостоні. Жінка намагається поєднувати кар'єру з особистим життям.

Якось головна героїня отримує контракт, який передбачає часті поїздки до Нью-Йорка, а її чоловік отримує нову роботу. Кейт стає ще більш перезавантаженою, ситуацію ускладнює діловий партнер Джек Абельхаммер.

