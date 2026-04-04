Что посмотреть с друзьями: 3 увлекательных фильма на выходные
24 Канал подготовил подборку популярных фильмов с высоким рейтингом для просмотра с друзьями на выходных.
Смотреть фильмы с друзьями всегда интереснее, чем наедине, ведь можно обсудить сюжет и поделиться собственными мыслями. Поэтому собирайтесь в эту субботу у кого-то дома, заказывайте пиццу и проводите время весело.
24 Канал подготовил подборку фильмов, которые можно посмотреть с друзьями. Эти высокорейтинговые ленты являются достаточно популярными в мире, поэтому должны вам понравиться.
Какие фильмы посмотреть с друзьями на выходных?
"Зеленая книга" (2018)
- Рейтинг IMDb: 8.2/10
Тони "Базика" не умеет держать язык за зубами, но искусен в махании кулаками. Его на работу нанимает успешный темнокожий джазовый пианист Дон Ширли. Музыканту нужен водитель, чтобы поехать в тур по югу. Мужчины отправляются в увлекательное путешествие, во время которого будут пользоваться путеводителем для афроамериканцев.
"Starперцы" (2013)
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
Сюжет разворачивается вокруг четырех друзей детства: Билли, Пэдди, Арчи и Сэма. Когда Билли делает предложение своей девушке, которая гораздо моложе его, они отправляются в Лас-Вегас на мальчишник. Однако, прибывая туда, друзья понимают, что город очень изменился.
"Невероятная жизнь Уолтера Митти" (2013)
- Рейтинг IMDb: 7.3/10
Уолтер Митти работает в отделе иллюстраций журнала Life. Жизнь мужчины довольно однообразная, но в своих фантазиях он – настоящий герой. Уолтеру нравится его коллега Шерил, но он считает себя недостойным женщины.
Как-то владельцы Life дают Митти задание – получить идеальную фотографию для последнего печатного выпуска. Главный герой переживает интересное приключение.
