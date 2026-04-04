24 Канал підготував добірку фільмів, які можна подивитися з друзями. Ці високорейтингові стрічки є досить популярними у світі, тож мають вам сподобатися.

Не пропустіть 3 психологічні трилери на вечір, які триматимуть у напрузі до фіналу

Які фільми подивитися з друзями на вихідних?

"Зелена книга" (2018)

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Тоні "Базіка" не вміє тримати язик за зубами, але вправний у маханні кулаками. Його на роботу наймає успішний темношкірий джазовий піаніст Дон Ширлі. Музиканту потрібен водій, щоб поїхати в тур півднем. Чоловіки відправляються у захопливу подорож, під час якої користуватимуться путівником для афроамериканців.

"Зелена книга": дивіться онлайн трейлер фільму

"Останнє похмілля у Вегасі" (2013)

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Сюжет розгортається навколо чотирьох друзів дитинства: Біллі, Педді, Арчі та Сема. Коли Біллі освідчується своїй дівчині, яка набагато молодша за нього, вони відправляються у Лас-Вегас на парубоцьку вечірку. Проте, прибуваючи туди, друзі розуміють, що місто дуже змінилося.

"Останнє похмілля у Вегасі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Таємне життя Волтера Мітті" (2013)

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Волтер Мітті працює у відділі ілюстрацій журналу Life. Життя чоловіка досить одноманітне, але у своїх фантазіях він – справжній герой. Волтеру подобається його колега Шеріл, але він вважає себе негідним жінки.

Якось власники Life дають Мітті завдання – отримати ідеальну фотографію для останнього друкованого випуску. Головний герой переживає цікаву пригоду.

"Таємне життя Волтера Мітті": дивіться онлайн трейлер фільму

Які нові фільми подивитися на Netflix?