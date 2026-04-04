24 Канал подготовил подборку фильмов, которые можно посмотреть с друзьями. Эти высокорейтинговые ленты являются достаточно популярными в мире, поэтому должны вам понравиться.

Какие фильмы посмотреть с друзьями на выходных?

"Зеленая книга" (2018)

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Тони "Базика" не умеет держать язык за зубами, но искусен в махании кулаками. Его на работу нанимает успешный темнокожий джазовый пианист Дон Ширли. Музыканту нужен водитель, чтобы поехать в тур по югу. Мужчины отправляются в увлекательное путешествие, во время которого будут пользоваться путеводителем для афроамериканцев.

"Starперцы" (2013)

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Сюжет разворачивается вокруг четырех друзей детства: Билли, Пэдди, Арчи и Сэма. Когда Билли делает предложение своей девушке, которая гораздо моложе его, они отправляются в Лас-Вегас на мальчишник. Однако, прибывая туда, друзья понимают, что город очень изменился.

"Невероятная жизнь Уолтера Митти" (2013)

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Уолтер Митти работает в отделе иллюстраций журнала Life. Жизнь мужчины довольно однообразная, но в своих фантазиях он – настоящий герой. Уолтеру нравится его коллега Шерил, но он считает себя недостойным женщины.

Как-то владельцы Life дают Митти задание – получить идеальную фотографию для последнего печатного выпуска. Главный герой переживает интересное приключение.

