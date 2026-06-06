Для теплых летних вечеров: подборка фильмов, которые можно посмотреть под открытым небом
На дворе уже лето, а это значит, что можно больше времени проводить на свежем воздухе. Если у вас есть проектор или хотите устроить оригинальное романтическое свидание, то показ фильма под открытым небом точно станет идеальным вариантом.
А чтобы упростить задачу по поиску удачного фильма, 24 Канал уже выбрал несколько лент, которые дополнят ваш вечер.
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"Есть, молиться, любить", 2010
Рейтинг IMDb: 5,9
Известная американская мелодрама с Джулией Робертс в главной роли рассказывает об истории женщины, которая после развода отправляется в путешествие по миру – смакует еду в Италии, молится в Индии и находит любовь на Бали.
"Есть, молиться, любить": смотрите онлайн трейлер фильма
"Люблю тебя ненавидеть", 2023
Рейтинг IMDb: 6,1
В центре истории – Би и Бен, которые после идеального первого свидания превратились в заклятых врагов. Впоследствии оказывается, что они оба приглашены на свадьбу общих друзей. Чтобы не портить близким людям праздник, они решают изображать влюбленную пару.
"Люблю тебя ненавидеть": смотрите онлайн трейлер фильма
"Грязные танцы", 1987
Рейтинг IMDb: 7,1
17-летняя Фрэнсис вместе с родителями проводит лето в горах, где влюбляется в местного учителя танцев. Девушка очаровывается не только мужчиной, но и танцами. Она становится его ученицей и партнершей во всех аспектах жизни.
"Грязные танцы": смотрите онлайн трейлер фильма
"Вики Кристина Барселона", 2008
Рейтинг IMDb: 7,1
Две американки приезжают в Барселону, чтобы провести там лето. Девушки разные по характеру, и однажды знакомятся с молодым художником Антонио. Мужчине нравятся обе девушки, и в этот любовный треугольник влезает бывшая жена художника.
"Вики Кристина Барселона": смотрите онлайн трейлер фильма
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